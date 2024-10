Infortunio Lobotka: svelata la data del rientro, l’annuncio

Come sta Lobotka? Ci sono delle novità relative all’infortunio del centrocampista slovacco, che ha rimediato lo stop con la sua Nazionale. Ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero.

Valutazioni in corso da parte dello staff medico azzurro che monitora, giorno dopo giorno, le condizioni fisiche di Lobotka. Dopo aver saltato la gara di Empoli, il calciatore non sarà a disposizione di Conte neanche per la sfida contro il Lecce.

C’è, però, una novità che riguarda i tempi di recupero di Lobotka: ecco tutti i dettagli sulla data che può coincidere con il rientro in campo del calciatore.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo lo stato di salute del centrocampista del Napoli Lobotka, alle prese con questo problema al flessore accusato nel corso della partita con la sua Nazionale.

Una situazione non facile da gestire per Antonio Conte che contro l’Empoli si è affidato a Gilmour per sostituire Lobotka. La prestazione dello scozzese, la prima stagionale, non è stata però del tutto positiva. Servirà tempo al giocare per integrarsi negli schemi tattici dell’allenatore che, comunque, anche contro il Lecce è pronto a dare fiducia all’ex Brighton.

Intanto, ecco le ultime novità sui tempi di recupero di Lobotka che è monitorato costantemente dallo staff medico azzurro.

Infortunio Lobotka Napoli: ecco tutti i dettagli

Ci sono degli aggiornamenti sui tempi di recupero di Lobotka.

Il centrocampista, attualmente infortunato dopo il problema fisico accusato con la sua Nazionale, dovrà stare ai box ancora per un po’ di tempo.

Una perdita grave per Conte visto che Lobotka, in questo avvio di stagione, è stato uno dei migliori del Napoli. Gilmour, schierato al suo posto contro l’Empoli, avrà a disposizione ancora un po’ di partite per non far rimpiangere lo slovacco.

Intanto, il tecnico spera di recuperarlo per un big match: ecco quale.

Lobotka a disposizione contro l’Inter?

L’obiettivo di Conte è quello di avere a disposizione del Napoli Lobotka per il 10 novembre, data nel quale si giocherà un altro big match contro l’Inter. Difficile, infatti, pensare ad un recupero del calciatore contro Milan o Atalanta.

Il tecnico non vuole rischiare il calciatore che è alle prese con questo problema al flessore. Intende recuperarlo completamente per poi lanciarlo nella mischia a San Siro contro i nerazzurri.

La notizia di oggi, però, è che Lobotka farà di tutto per essere almeno convocato contro il Milan. Non ci sarà alcuna forzatura ma un tentativo concreto sarà fatto dallo stesso giocatore che non vede l’ora di tornare in campo.