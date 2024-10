Milan, colpo dal Napoli: arriva a gennaio, beffati anche i nerazzurri

In arrivo novità già di calciomercato per quello che vedremo nella sessione invernale estiva perché ci sono delle notizie molto importanti che riguardano l’attaccante del Napoli.

Il giocatore può lasciare la maglia azzurra per restare ancor in Italia, perché non sta trovando chissà quanto spazio e ora può arrivare una vera occasione per lui nel mercato di gennaio. Possibile svolta proprio nelle prossime ore perché si è parlato a lungo di un suo trasferimento anche in estate, ma alla fine Conte ha spinto per averlo in rosa e provarlo ad utilizzarlo nei momenti giusti.

Ad oggi però ha trovato poco spazio e per questo motivo c’è l’intenzione di provare a trovare una nuova strada. Sono arrivate delle nuove notizie in merito a quello che può accadere in vista delle prossime settimane perché può accadere di tutto con la cessione a gennaio di un giocatore del Napoli.

Ancor più incredibile se si pensa che la scelta del giocatore può essere quella di lasciare Napoli per firmare con una rivale in Italia sempre come il Milan, ma i rossoneri non sono gli unici che si sono interessati a lui. Adesso si entra nel vivo delle trattative di calciomercato.

Calciomercato Milan, colpo dal Napoli a gennaio

Occhio a quelle che possono essere le sorprese del mercato di gennaio con tante trattative in ballo che possono portare anche ad un colpo da parte di una squadra italiana che può scippare uno degli attaccanti del Napoli di Antonio Conte.

Svolta possibile riguardo quello che può essere il mercato del Milan che ha messo gli occhi su Raspadori. Ma il club rossonero non è l’unico che si è interessato. Già in estate ci ha provato la Juventus e anche l’Atalanta, adesso il Milan punta Raspadori per beffare i nerazzurri e i bianconeri come confermato da Repubblica.

Il giocatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e ad oggi non ha quasi mai giocato. Per questo motivo a gennaio può essere il momento giusto per Milan, Atalanta e Juventus per puntare sull’acquisto di Raspadori. Nelle ultime settimane i rossoneri avrebbero chiesto informazioni riguardo il possibile colpo.

La volontà del Napoli e di Conte sarebbe quella di tenere Raspadori in rosa almeno fino al termine della stagione e poi valutare una cessione, ma la pressione di altri club e del ragazzo che può spingere per andare via possono essere determinanti.