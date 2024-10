Napoli, retroscena Gasperini: l’allenatore racconta la verità

Il Napoli quest’anno è ripartito più forte di prima cercando di ottenere subito grandi risultati con Antonio Conte in panchina, ma l’estate scorsa è stato molto vicino anche Gian Piero Gasperini a diventare il nuovo allenatore degli azzurri.

Situazione davvero particolare questa che si è venuta a creare in Italia e dove ci sono stati diversi cambi in panchina la scorsa estate con anche il Napoli che alla fine ha deciso di ripartire più forte di prima provando ad ingaggiare l’allenatore tra i più forti del momento con Antonio Conte.

Tanti i nomi che sono stati accostati proprio alla panchina del Napoli come anche Gasperini, Pioli, Allegri e molti altri. Alla fine ad avere la meglio è stato Antonio Conte, ritenuto la prima vera scelta del presidente De Laurentiis che ha voluto puntare forte su di lui.

Ma bisogna ricordare anche che per diverse settimane si è parlato di un possibile addio di Gian Piero Gasperini al Napoli con il tecnico che da diversi anni piace e che poteva diventare davvero la scelta giusta per il futuro, alla fine però non è stato così lui è rimasto a Bergamo e Conte è arrivato in Campania.

Napoli, retroscena Gasperini: la svolta

Possibile colpo di scena in Italia dove si parla di quello che può accadere perché ci sono aggiornamenti in merito alla situazione che si può andare nuovamente a creare con il futuro degli allenatori. Ma ci sono tanti retroscena da dover raccontare come anche quello che riguarda Gasperini al Napoli che davvero per poco non è diventato il nuovo allenatore azzurro.

A parlare proprio nelle ultime ore è stato lo stesso Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, che alla Gazzetta dello Sport ha raccontato quello che è la sua idea in merito alla situazione che si è venuta a creare tra lui e il Napoli.

Gasperini nel weekend affronterà il Napoli al Maradona con la sua Atalanta e pensare che poteva essere proprio sulla panchina degli azzurri, quest’anno come in passato. In merito a quella partita il tecnico ha deciso che parlerà di cosa pensa del Napoli solo nei prossimi giorni e ora è concentrato su Atalanta-Monza.

Chissà che alla fine Gasperini non possa raccontare anche la verità sul Napoli e quello che è stato un lungo corteggiamento del presidente De Laurentiis da diversi anni.