Napoli, c’è una brutta notizia su Kvaratskhelia

Protagonista a San Siro, primo gol al Milan e l’MVP per Kvaratskhelia nella vittoria del Napoli decisa anche con un suo gol da fuori area che ha praticamente messo in ginocchio il Milan.

Non ci sono buone notizie che riguardano Khvicha Kvaratskhelia ora per i tifosi del Napoli, perché c’è una situazione davvero difficile da dover gestire in vista dei prossimi mesi e del futuro. Occhio quindi a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono novità che riguardano proprio il giocatore georgiano.

Il Napoli continua a vincere in Serie A trascinato anche da quello che ad oggi è il suo capocannoniere, perché con 5 gol in 10 partite è Kvaratskhelia ad aver siglato più gol di tutti nella squadra di Conte in campionato e che sta attirando sempre di più l’interesse delle grandi squadre.

Calciomercato Napoli, problema Kvaratskhelia: brutta notizia

Arrivano aggiornamenti che riguardano quello che può accadere quindi da un momento all’altro dove Kvaratskhelia può lasciare Napoli a fine stagione. Il giocatore è in scadenza nel 2027 e ha ancora un contratto non da campione (stipendio da 1,5 a stagione il suo primo contratto in Italia e tra i meno pagati del Napoli).

In estate si è fatto avanti il PSG che ha offerto 100 milioni al Napoli e 11 l’anno al giocatore, ma De Laurentiis ha rifiutato dopo essere stato convinto da Conte nel volerlo tenere. La prossima estate però sarà difficile trattenerlo, soprattutto se per lui dovessero continuare ad arrivare ancora grossi interessamenti come si stanno verificando.

Perché il contratto in scadenza nel 2027 porta il Napoli a dover pensare alla cessione di Kvara per la prossima estate se non dovesse firmare un nuvo contratto più lungo e il club potrebbe essere alle corde, ma con la possibilità di vendere il proprio giocatore sempre sui 100 milioni di euro almeno.

Intanto, proprio nelle prossime ore ci sarà un incontro a Milano per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli tra il ds Manna e i rappresentati del giocatore, il suo agente Jugeli e l’entourage Zaccardo. Ma con i presupposti attuali non ci sarà la possibilità di firmare un nuovo contratto.

Perché Kvaratskhelia chiede 8 milioni di euro l’anno per il rinnovo e il Napoli non a oltre l’offerta di 6 milioni. La distanza c’è e le parti non sembrano voler cedere, per questo motivo potrebbe essere una brutta notizia questa per Kvara, i tifosi e Conte che ora potrebbe avere un problema per il resto della stagione.