Lutto per l’ex calciatore del Napoli, grave perdita in famiglia

Calcio in lutto, morto il padre dell’ex calciatore del Napoli che ha difeso e onorato al meglio la maglia della squadra del suo cuore andando a scrivere pagine importanti di storia in Italia.

Una situazione davvero difficile questa per l’ex Napoli e la sua famiglia, perché la grave perdita subita ha scosso in queste ore tutti. Un momento drammatico che non sarà facile superare, bisognerà soltanto provare a convivere con questo grande dolore che ci si porterà dentro per sempre.

Era uno dei più grandi tifosi del Napoli, ancor di più quando suoi figlio ha vestito quella maglia azzurra scrivendo pagine importanti di storia. Poi quello che è accaduto ha distrutto tutti in seguito a dei fatti gravi che per fortuna si sono chiusi con il passare degli anni in tribunale. Adesso però c’è un altro momento difficile per l’ex calciatore del Napoli per il lutto che sta vivendo.

Napoli, l’ex calciatore in lutto

Un momento di grande lutto per l’ex calciatore del Napoli che ha appreso dai suoi familiari la triste notizia. Una situazione non facile perché ora gestire tutto questo può essere complicato da un punto di vista emotivo ed essere circondati dalle persone più care è importante.

Il grave lutto ha colpito la famiglia di Fabio Quagliarella per la morte del padre. Un momento davvero difficile questo per l’ex attaccante del Napoli che era molto legato al suo padre Vittorio Qugliarella scomparso proprio in queste ore.

La triste notizia appresa ha subito attivato anche ex squadre di Quagliarella a mandare un semplice messaggio di condoglianza e far sentire la propria vicinanza all’ormai ex giocatore scosso per la morte del padre.

Un annuncio arrivato davvero come un fulmine a ciel sereno per la scomparsa del padre di Quagliarella che ha accompagnato sempre suo figlio in tutta la sua lunga carriera fatta in Italia, dove è stato parte della storia in Serie A con tantissimi club onorando sempre al meglio il suo impegno da giocatore.

Alla famiglia Quagliarella le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. Con la speranza di avere grande affetto in questo momento vicino a tutte le persone che stanno vivendo un dolore, con una frase che più volte ha accompagnato purtroppo la mia vita e che consiglio di fare propria ‘non chiedere il perché è stato portato via, ringrazia di averlo vissuto’.