Napoli, futuro Kvaratskhelia: c’è un indizio sulla sua vita privata

E’ l’argomento del momento quello che riguarda il futuro di Khvicha Kvaratskhelia a Napoli, perché il giocatore georgiano a prendere una decisione definitiva.

Quello che oggi è il capocannoniere del club allenato da Antonio Conte che si ritrova al primo posto in classifica Serie A è in scadenza di contratto nel 2027, ma ci sono trattative in corso da mesi per il rinnovo di Kvaratskhelia che rischia anche di non prolungare e andare via la prossima estate.

Le prossime settimane saranno decisive perché si è entrati ora nel vivo dell’affare che può essere storico per entrambe le parti. Da una parte il Napoli che dopo Osimhen può avere il giocatore più pagato della rosa e dall’altra il georgiano che è pronto a diventare il giocatore del suo paese più pagato di sempre.

Ma occhio a quello che può accadere adesso per il futuro di Kvaratskhelia che sembra più in bilico che mai. L’offerta al giocatore da 11 milioni l’anno netti dal PSG ha destabilizzato la trattativa con il Napoli che infuriato ha rifiutato ogni tipo di offerta dal club parigino e ora punta a rinnovare Kvara per altri anni, magari anche inserendo una clausola rescissoria però che può spingerlo verso la Premier League.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, indizio sul futuro

Adesso c’è una nuova notizia che riguarda quello che è il futuro di Kvaratskhelia tra rinnovo e addio da Napoli. Dopo settimane difficili dove si parlava di una distanza netta tra società e agente, ora le parti sembrano sempre più vicine per trovare l’intesa definitiva.

Infatti, proprio l’entourage di Kvaratskhelia e il Napoli rappresentato da Manna si sarebbero incontrati nelle ultime ore aumentando quella che è sarebbe una situazione positiva per chiudere la trattativa. Adesso l’ostacolo definitivo sembra essere la cifra da inserire per il valore della clausola rescissoria.

De Laurentiis punta a rinnovare Kvara con una clausola superiore ai 100 milioni di euro e presto ci saranno nuovi incontri che possono essere decisivi per mettere nero su bianco.

Kvaratskhelia a Napoli si trova benissimo e ora ci sono maggiori indizi che riguardano proprio quella che sarebbe stata una sua mossa che può portare quindi a pensare a quello che sarebbe un accordo tra le parti.

Come svelato da Il Mattino Kvara ha intensificato le sue lezioni di italiano negli ultimi mesi e questo può essere un chiaro indizio riguardo la sua voglia di restare a Napoli in futuro.

Adesso è felice di restare qui e lo si vede in campo e nelle sue esultanze, nei social, ovunque. Kvara ha chiesto di restare al Napoli perché vede un progetto vincente ed è convinto di ciò che sta costruendo Conte.