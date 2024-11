Napoli, sfogo di Conte: scoperti i traditori

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita di campionato Napoli – Atalanta che sarà molto importante per la sua squadra che è al primo posto in classifica.

Il club azzurro si trova in cima e dovrà ora difendere ogni giornata il primo posto dalla inseguitrici che non molleranno per provare a scippare il titolo dello scudetto. Intanto, ci sono novità molto importanti che riguardano quello che è accaduto a Napoli perché Antonio Conte non ha gradito e si è sfogato.

L’allenatore ha parlato nelle ultime ore e ha voluto chiarire una volta e per tutto quello che è un suo pensiero in merito a quella che deve essere la crescita di Napoli e non solo. Ora più passano i giorni e più la pressione inizia a salire, per questo motivo che può accadere di tutto e Conte vuole che tutti siano preparati.

Napoli, Conte si sfoga

Ci saranno anche momenti negativi per il suo Napoli e non si nasconde Conte che vuole però tutti dalla stessa parte quando questo accadrà. Perché all’allenatore del club azzurro non è andato giù un comportamento dove è stato preso lui da esempio per i giornali.

Dopo Inter-Juve finita 4-4 in prima pagina è andato proprio Conte sui quotidiani principali parlando di una sua ‘goduria’ e questo ha infastidito l’allenatore che almeno a Napoli vorrebbe un ambiente sereno e unito, senza dover osannare continuamente il suo lavoro o criticarlo.

Lo stesso vale per i giocatori, perché Conte non vuole per nessuna ragione che vengano scelti dei singoli da lui ai tesserati per elogiare o puntare il dito contro quello che di fatto in realtà è un lavoro di squadra.

“Noi, noi, noi!”, è così che ha voluto chiudere la conferenza stampa Antonio Conte in vista di Napoli – Atalanta, mandando un segnale forte a tutto l’ambiente e avvisando tutti di finirla con i proclami di merito e di evitare in futuro possibili accanimenti contro i singoli che possa essere lui o anche i giocatori.

Il Napoli oggi è una squadra che ragiona e lavora da tale, tutti uniti per lo stesso obiettivo e quindi si trionfa insieme come nel caso si cadrà insieme e se anche la stampa non sarà con il suo club allora vorrà dire che remerà contro e sarà considerato un ‘traditore’ per Conte secondo l’antico patto tra cavalieri come la storia ci insegna.