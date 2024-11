Napoli, via Raspadori: il sostituto arriva dalla Premier

L’avventura di Jack Raspadori a Napoli sembra ormai conclusa. Perché l’attaccante italiano sotto la gestione di Antonio Conte non trova spazio e ora si valuta il suo futuro.

Attenzione quindi a quello che può accadere perché ci sono diverse possibilità che l’addio del giocatore possa arrivare anche già a a gennaio e per questo motivo che si valuta attentamente che tipo di strategia prendere per la prossima sessione di mercato. Perché diverse squadre si sono interessate a lui e ora Raspadori può lasciare Napoli con un nome importante c he può arrivare al suo posto.

Perché il Napoli è molto attento per quelle che sono le strategie di calciomercato che possono portare a dei nuovi nomi in rosa per Conte dopo che chiaramente ci saranno delle cessioni. In uscita ci sarebbe Raspadori che in avanti sembra quello che ad oggi ha meno spazio di tutti e per questo il suo agente lavorerà per andare via già a gennaio.

Calciomercato Napoli: sostituto Raspadori, la scelta

Momento non facile per Raspadori che valuta anche un addio a gennaio dal Napoli visto che è finito nel mirino di club come Atalanta, Juventus e Milan in Italia. Intanto, il club si tiene pronto e valuta alcuni nomi per sostituirlo tra cui anche giocatori importanti.

Perché arriva una voce che accosta a Napoli ancora campioni dalla Premier League dopo che nell’ultima sessione di mercato sono arrivati nomi di spessore come McTominay e Gilmour. Adesso c’è voglia di migliorarsi sempre di più da quando è partito questo nuovo progetto con Antonio Conte e occhio al grande nome in attacco.

Tra le varie possibilità che vengono fuori in caso di addio di Raspadori si parla di un possibile colpo Rashford per il Napoli. Il calciatore sembra ai margini del progetto del Manchester United e ora bisognerà capire col nuovo allenatore Amorim come andranno le cose.

Di sicuro dopo l’operazione McTominay tra Napoli e Manchester United ci sono ottimi rapporti e le due società potrebbero nuovamente aprire una trattativa questa volta con Rashford che può essere il grande colpo in attacco nel 2025 con l’addio di Raspadori e con un Kvaratskhelia ancora incerto se restare a Napoli o meno.

Il problema può essere l’alto ingaggio ma le parti possono raggiungere un accordo anche con Mctominay che può fare da sponsor per l’arrivo di Rashford a Napoli.