Incontro con Manna in città, stanno comprando Osimhen: l’offerta

Victor Osimhen è pronto a lasciare Napoli una volta e per tutte. Perché l’attaccante nigeriano è in prestito al Galatasaray ma non vuole più vestire la maglia azzurra.

Il capocannoniere della Serie A dello scorso anno, capace di mettere a segno il gol decisivo per riportare lo Scudetto a Napoli, è ora pronto a mettere una parola fine a quella che è la sua avventura in azzurro. Perché il giocatore si è convinto a lasciare il club italiano in maniera definitiva e ora è pronto ad accettare la nuova offerta.

Da tempo si parla del futuro di Osimhen e la scorsa estate il Napoli e il suo agente non sono riusciti a trovare il giusto accordo con un altro club all’estero tra Chelsea e PSG che erano le principali squadre interessate. Adesso però sembra pronta l’offerta per il giocatore da parte di un’altra squadra.

Intanto, Osimhen sta vivendo a Istanbul e giocando con il Galatasaray in Turchia. Il giocatore si è trasferito in prestito lì nei primi giorni di settembre sfruttando il grande interesse dello storico club turco e del fatto che lì era ancora aperto il mercato, seno avrebbe fatto un anno da comparsa fuori rosa a Napoli.

Calciomercato Napoli: Osimhen va via, incontro con Manna

Eppure, nonostante ci siano stati tanti contatti tra Osimhen e altri club in Europa, che ora il suo futuro potrebbe essere in un’altra squadra a sorpresa. Perché sarebbe già pronta l’offerta da presentare al Napoli ed è stato chiesto un incontro direttamente con il direttore sportivo del club azzurro.

Alla fine proprio il Galatasaray può comprare Osimhen a titolo definitivo e convincere il giocatore a restare in Turchia ancora qualche anno. E’ questo la clamorosa scelta che ha deciso di fare il club turco che si sta preparando in ogni modo per realizzare tutto questo.

Al momento la situazione sembra essere proprio questa per il Napoli con Osimhen già pronto al trasferimento a titolo definitivo e il Galatasaray è pronto a convincere il giocatore nigeriano ad accettare la proposta per farlo restare in Turchia. A dare la notizia sono stati direttamente i colleghi turchi.

E’ da lì che arriva la notizia di quello che sarebbe un incontro previsto tra Manna e i dirigenti del Galatasaray a Istanbul per Osimhen nei prossimi giorni. Il direttore sportivo del Napoli è stato invitato nella città turca perché il Gala vuole prendere a titolo definitivo il giocatore.

Il Galatasaray vuole comprare Osimhen e avrebbe fatto grandi sforzi in questi mesi per mettere assieme la cifra di 75 milioni di euro della clausola, con il 60% di questa che verrebbe coperta da sponsor e importanti aziende.

La notizia è poi stata confermata anche da Buchi Laba, giornalista nigeriano vicino ad Osimhen, il Galatasaray vuole comprarlo a titolo definitivo e lui si è innamorato dei tifosi.