Napoli, sfogo Conte: ADL non ci sta, ha preso una decisione

Sfogo di Antonio Conte dopo l’ultima partita di campionato Inter-Napoli che ha visto gli azzurri pareggiare per 1-1 riuscendo a mantenere il primo posto in classifica.

Ma in quella partita è successo di tutto. Perché durante Inter-Napoli sono state tantissime le polemiche che riguardano un fallo in area di rigore di Anguissa su Dumfries decisivo per un calcio di rigore poi sbagliato da Calhanoglu, con il pallone che si è stampato sul palo.

Un contatto ritenuto troppo leggero un po’ per tutti, eccetto che dall’arbitro Mariani e a fine partita Antonio Conte si è sfogato in diretta televisiva con un duro attacco alla sezione dell’AIA e regole della Lega Serie A per quanto accaduto.

Un episodio che avrebbe potuto condizionare la partita e che non ha per nulla preso bene Antonio Conte che senza giri di parole e peli sulla lingua ha tirato fuori tutta la sua furia per la scelta presa dall’arbitro per il big match Inter-Napoli che alla fine è terminato con il risultato di un pareggio.

Napoli, sfogo di Conte: interviene anche ADL

Aurelio De Laurentiis questa volta non ha assistito alla sfida Inter-Napoli perché aveva impegni già programmati in America dove si trova in questo momento, ma ha seguito da casa sua a Los Angeles la gara. Dopo l’episodio del calcio di rigore dubbio concesso all’Inter contro il Napoli e lo sfogo di Conte che ora potrebbe arrivare un intervento anche dello stesso presidente azzurro.

Arrivano aggiornamenti in merito a quello che sarebbe accaduto nelle ultime ore e quello che può ancora succedere. Perché De Laurentiis non ha ancora detto la sua o fatto nessun intervento, ma potrebbe presto farlo.

Arriva l’analisi di Repubblica che parla di quello che potrebbe presto accadere nel calcio italiano con una forte reazione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe appoggiare quello che è stato il sentimento espresso da Antonio Conte dopo Inter-Napoli, che non ha risparmiato Aia e Lega Serie A.

Al momento però, il delegato Aia Pinzani, che si occupa di dover dare spiegazioni sulle decisioni arbitrali, non è ancora stato contattato dal club. Il Napoli e De Laurentiis ancora non si sono mossi, ma non è assolutamente da escludere che alla fine possa essere proprio presa una posizione da parte dei vertici del club dopo Inter-Napoli.