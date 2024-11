Napoli, 20 MLN per un altro gioiello: è il primo desiderio di ADL

Non ha nessuna intenzione di fermarsi il Napoli che è pronto a chiudere già un altro grande colpo per il 2025, si parla di uno dei maggiori talenti del momento.

Scatenato Aurelio De Laurentiis che ha intenzione di andare a costruire un Napoli sempre più vincente e convincente in Italia e in Europa. Il presidente del club partenopeo vuole provare a dare una svolta al progetto alzando il livello e diventando una squadra affermata sempre di più anche in campo internazionale, per questo si punterà su campioni e talenti che possano far crescere il livello.

Adesso c’è un altro giocatore che può seriamente essere il primo obiettivo del Napoli perché il club azzurro sta già osservando attentamente alcuni profili che piacciono tanto al club di De Laurentiis che pare abbia anche espresso un forte gradimento per un talento in particolare finito nel mirino di Manna e la squadra mercato azzurra.

Calciomercato Napoli, primo obiettivo di ADL

C’è una forte tentazione da parte del Napoli di andare a migliorare e completare la rosa il prima possibile. Per questo motivo che De Laurentiis e Manna faranno di tutto anche a gennaio per chiudere altri colpi importanti che possano accontentare Conte.

Le prossime ore ci saranno delle novità visto che il Napoli può pensare di investire di nuovo nel mercato di gennaio per un colpo importante e bisognerà capire come andranno le cose considerando quella che è la corsa ai vertici del campionato e le occasioni che si andranno a creare.

Adesso però c’è un altro nome che fa impazzire il Napoli che lo sta seguendo attentamente, perché c’è un giocatore che è il real profilo di Aurelio De Laurentiis secondo La Gazzetta dello Sport. Stiamo parlando di Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax che è già stato visionato da vicino da emissari del Napoli che da inizio stagione sono stati avvistati ad Amsterdam più volte per seguirlo.

Il talento olandese classe 2002 è considerato uno dei migliori giovani in crescita e per questo motivo che il Napoli vuole provare a comprare Kenneth Taylor perché è in cima alla lista di De Laurentiis.

Si tratta di un giovane di talento, con ingaggio nei parametri e con il cartellino che ha un costo da 20 milioni di euro, tutti fattori decisivi per il Napoli per chiudere l’affare e la prossima estate può essere lui il primo vero colpo. Le prossime settimane saranno decisive per vedere Kenneth Taylor al Napoli.