Calciomercato: Beto torna in Italia a gennaio

Si parla di quello che può essere il colpo in attacco che può portare Beto di nuovo a giocare in Serie A già dalla prossima sessione invernale di gennaio.

Ci sono novità molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro grazie alla prossima sessione di calciomercato di gennaio. Perché il giocatore è ora pronto ad una nuova avventura che può aprire diversi scenari in Italia dopo aver dimostrato di essere un giocatore su cui fare affidamento già all’Udinese.

Un anno fa l’addio dal campionato di Serie A da parte di Beto che ha scelto di accettare l’offerta dell’Everton che ha puntato forte su di lui investendo anche tanto. Adesso però il suo valore di mercato è crollato dopo che non si è ambientato come ci si aspettava nel campionato inglese.

Per questo motivo si parla di quello che può accadere per Beto che lascerà l’Everton a gennaio per tornare a giocare in Serie A. L’attaccate ha intenzione di dare una svolta la resto della sua carriera e potrebbe approfittare proprio della prossima finestra di gennaio per trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato: Beto torna in Serie A, la mossa

Arrivano le ultimissime notizie che riguardano uno di quegli attaccanti che ha lasciato il segno in Italia e fatto innamorare molti di loro per il suo modo di essere ma anche per come sa stare in campo e fare gol. Ora arriva una nuova notizia su Beto che è un giocatore che piace tanto da tempo a club anche come Napoli, Roma e Torino.

C’è una nuova voce che circola proprio in vista del mercato di gennaio per quanto riguarda l’attaccante che non vede l’ora di lasciare l’Everton per una nuova avventura. Il calciatore sembra seriamente intenzionato a fare una nuova scelta che lo può portare quindi a vestire la maglia di un altro club in Italia dopo averlo fatto con l’Udinese.

Una scelta importante che può cambiare il destino di Beto che piaceva tanto al Napoli ma ora potrebbe firmare con il Torino in Serie A. Una decisione che potrebbe essere decisiva anche per il Napoli che pensava di vendere Simeone al Torino a gennaio e puntare poi su Bonny.