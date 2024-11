Lite in strada: accoltellato un 13enne per un pallone

Incredibile storia che arriva da Giugliano. Una vicenda assurda che vede protagonisti alcuni ragazzi minorenni che sono statri protagonisti di una rissa per un pallone da calcio.

La provicia di Napoli è teatro di questo nuovo episodio di violenza. Coinvolti due ragazzini in un litigio che è sfociato in qualcosa di più serio.

Un 13enne, infatti, è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento da parte di un bambino di 10 anni. Tutto questo per un pallone da calcio.

Una storia surreale, per la dinamica dei fatti, che è stata riportata da Repubblica. Ecco cosa è successo a Giugliano.

Nella serata di domenica, 17 novembre, un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato da un bambino di 10 nei pressi di piazza Gramsci a Giugliano.

L’aggressore, questa volta, non è neanche adolescente: una storia incredibile che ha lasciato a bocca aperta i familiari, increduli davanti a questo ennessimo di violenza.

I carabinieri della stazione di Giugliano, chiamati dal pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano, hanno accertato la dinamica dei fatti e raccolto la testimonianza del 13enne ferito.

Lite in strada per un pallone: 13enne di Giugliano accoltellato alla coscia sinistra

Un compelanno da dimenticare per il ragazzino, che proprio oggi ha compiuto 13 anni, che si ritrova adesso con un punto di sutura dopo la ferita subita a causa di un colpo di coltello.

Ecco il racconto dei fatti con i carabieri che adesso dovranno accertare l’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, il 13enne era in strada a giocare insieme ai suoi amichetti. Durante la partita di calcio è stato avvicinato da un bambino di 10 anni che voleva prendere la palla. Al rifiuto di dargliela, è arrivato il colpo di coltello alla coscia sinistra per poi fuggire.

La ferita, per fortuna, non ha arrecato ulteriori danni anche se lo spavento è stato enorme per il 13enne.

I familiari della vittima, una volta accertati i fatti, si sono recati in ospedale ed hanno denunciato tutto ai carabieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto con il giovane 13enne che è stato medicato.

Episodio di violenza a Giugliano: coinvolti ragazzini di 13 e 10 anni

Riflessioni profonde nel comune di Giugliano, dopo la notizia dell’accoltellamento di un 13enne che è stato colpito da un bambino di appena 10 anni. Il tutto per un pallone da calcio. Una storia assurda che dovrà essere analizzata dalle istituzioni con i servizi sociali che saranno chiamati ad intervenire.