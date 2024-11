Scambio Lukaku-Vlahovic: spunta la clamorosa richiesta

Ci sono degli aggiornamenti di calciomercato che riguardano un clamoroso retroscena in merito ad uno scambio tra Lukaku e Vlahovic richiesto direttamente dall’allenatore.

C’erano grandissime aspettative in Italia quest’anno per quello che era il ritorno di Romelu Lukaku che ha scelto Napoli ed è tornato a lavorare con Antonio Conte e anche per Dusan Vlahovic che dopo anni non facili da un punto di vista realizzativo con Massimiliano Allegri ha iniziato un nuovo progetto con Thiago Motta.

Sono 4 i gol di Lukaku e 6 quelli di Vlahovic al momento, con diverse prestazioni in momenti anche decisivi che non sono state per niente convincenti e che spingono ora Napoli e Juventus a voler trovare delle alternative per avere un reparto offensivo sempre competitivo.

Adesso arrivano delle novità molto importanti che riguardano proprio questo retroscena di calciomercato con Lukaku e Vlahovic protagonisti. Ora però la situazione è ben diversa rispetto a quella che si era creata perché ci sono delle importanti notizie che sono state rese note.

Calciomercato: scambio Lukaku-Vlahovic, il retroscena

Sarebbe stato un vero e possibile colpo di scena quello che riguardava lo scambio Vlahovic Lukaku con le due squadre che hanno pensato a questa possibilità a causa di quella che era una richiesta direttamente da parte dell’allenatore.

Ci sono degli aggiornamenti in merito a quello che sarebbe stato un clamoroso scambio Lukaku-Vlahovic nel 2023 quando Massimiliano Allegri allenatore della Juve in quell’occasione chiese alla società di prendere l’attaccante belga dando in cambio al Chelsea proprio il giovane serbo.

Alla fine però non si riuscì a trovare l’intesa per lo scambio Lukaku-Vlahovic, con il belga che approdò alla fine alla Roma tornando lo stesso in Serie A. Mentre per il giovane bomber serbo, adesso, dopo Allegri, anche con Thiago Motta la Juve non è contenta di quello che sta vedendo.

Per questo motivo Juve e Napoli cercano nuovi attaccanti e c’è questo intreccio riguardo il clamoroso scambio che avrebbe permesso a Vlahovic di essere lontano dalla Juve e Lukaku vestire la maglia bianconera.

Adesso Juventus e Napoli che si ritrovano con Vlahovic e Lukaku in rosa però hanno intenzione di migliorarsi ancora e per questo motivo che stanno cercando delle concrete alternative che possano provare a dare una svolta rendendo la rosa più competitiva e che possa accendere le concorrenza.

In comune Juve e Napoli hanno come obiettivo Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che sebra essere in uscita in questo momento.