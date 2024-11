Sarri torna in panchina: svelato il prossimo club

Dopo mesi ai margini ora è pronto a tornare nel mondo del calcio anche il maestro Maurizio Sarri. Perché sono tante le occasioni che si sono venute a creare soprattutto di recente per lui.

Il tecnico che a inizio 2024 ha lasciato la Lazio dopo dei problemi interni nello spogliatoio e anche familiari che ha dovuto affrontare fuori. Ma adesso ci sono notizie che riguardano quello che può accadere per il futuro del tecnico che aspetta l’occasione giusta per rimettersi in gioco. Tante squadre si sarebbero fatte avanti provando a consegnare la propria rosa a Maurizio Sarri, ma ogni volta per diversi motivi non si è giunti all’accordo.

Non accetterà però un progetto qualsiasi Sarri, ma uno ambizioso che può provare a far crescere per arrivare poi alla vittoria finale come già fatto nel corso della sua carriera. Lui che dopo aver allenato in Italia con Napoli, Juventus e Lazio è stato anche in Premier League sulla panchina del Chelsea dove ha vinto anche in campo europeo.

Calciomercato: Sarri torna in panchina ad allenare

Pronta una nuova occasione per Sarri pronto a tornare in panchina. Il tecnico senza squadra al momento potrebbe presto tornare nuovamente un nome molto appetibile anche per altre società estere oltre che in Italia.

Proprio Maurizio Sarri in una lunga intervista al noto tabloid inglese The Sun ha raccontato quella che è stata la sua scelta di lasciare il Chelsea negli anni precedenti per approdare poi di nuovo in Italia, visto che aveva nostalgia di casa e quindi del campionato di Serie A.

Ora però le cose potrebbero cambiare, perché proprio Sarri che si trova in Italia in attesa di una nuova squadra può ora valutare nuovamente la possibilità di andare all’estero come già accaduti negli anni passati in Inghilterra sulla panchina del Chelsea.

Proprio lo stesso Sarri è tornato a parlare e dire quello che è il suo desiderio perché il tecnico ha rivelato che potrebbe anche tornare ad allenare in Inghilterra nel campionato di Premier League che tanto ama e che potrebbe pensare di sposare in vista del futuro.

Vedremo se e chi possa aprire a questa importante occasione per Sarri che al momento è senza squadra. Nelle ultime settimane è stato accostato all’Everton che è stato appena prelevato dai Friedkin (stessi proprietari della Roma) che stravedono per lui.