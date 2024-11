Stanno comprando Demiral, è il primo colpo di gennaio

Il difensore centrale turco è pronto a cogliere una nuova occasione nel calcio che conta, perché ora in Europa stanno pensando di riportare Merih Demiral.

Dallo scorso 2023 il giocatore ha deciso di lasciare il campionato italiano e l’Atalanta ha dato l’ok per la sua cessione in Arabia Saudita, dove ora gioca con l’Al Ahli. Adesso però è pronto il grande ritorno di Demiral che è pronto a firmare con una nuova squadra. Il calciatore turco attende solo l’occasione giusta per rimettersi in gioco nel calcio europeo.

Il centrale difensivo che in Italia ha vestito le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta adesso è pronto a scegliere un altro club importante con cui può andare a scrivere pagine di storia nella propria carriera. Perché Demiral è molto legato all’Italia per aver passato tanti anni in queste ultime stagioni con diverse società, ma la sua casa resta la Turchia dove veste anche la maglia della Nazionale.

Nelle ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti di mercato riguardo proprio la situazione di Demiral che può lasciare l’Arabia Saudita e firmare con il nuovo club. Il calciatore può pensare di accettare subito questa importante occasione per rimettersi di nuovo in mostra nel calcio che conta.

Calciomercato: comprano Demiral e lo riportano in Europa

Da diversi anni però Demiral è un giocatore che piace tanto a diversi club italiani tra cui anche Inter, Milan, Napoli e Roma che si sono messi in lista in queste ultime sessioni di calciomercato e che hanno sondato la disponibilità del giocatore. Dopo aver sposato un progetto in Arabia Saudita dove ha un ricco ingaggio, oggi però il centrale sta seriamente valutando la possibilità di ritornare in Europa.

Un giocatore che potrebbe fare comodo a molte squadre in difficoltà in quel reparto proprio in Italia e dove la stessa Juventus, sua ex squadra, potrebbe farci una valutazione. Adesso però a convincere Demiral a lasciare l’Arabia può essere un altro club.

Sulle tracce del giocatore c’è ora anche un club importante in Turchia, il suo paese, stiamo parlando del Fenerbahce di José Mourinho che vuole rinforzare la zona difensiva. Il tecnico portoghese fa sul serio e vorrebbe puntare proprio su Merih Demiral convincendolo a lasciare l’Al-Ahli già per gennaio.

Mourinho cerca un nuovo leader e il nome su cui vuole puntare è proprio quello di Demiral, centrale turco di 26 anni che è più che pronto per affrontare il resto della stagione con la maglia del Fenerbahce.