Napoli, ADL stregato: scippa il bomber all’Inter

Scatenato il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole provare a chiudere di persona il grande colpo in attacco andando a puntare su quello che è il baby bomber del momento.

Ci sono notizie molto importanti che riguardano quelle che possono essere le mosse di mercato del Napoli che è pronto a fare dei movimenti mirati per andare a migliorare la rosa per il presente e anche per il futuro. La società è pronta a mettere nel mirino uno dei migliori talenti del momento e andare ad anticipare tutta la concorrenza.

De Laurentiis vuole in prima persona portare avanti la trattativa e cercare di chiudere l’affare andando a beffare l’Inter per quello che è uno dei migliori giocatori di questo momento seguito con grande attenzione per la crescita che sta avendo e il grande impatto con il campionato italiano.

Adesso il Napoli può seriamente beffare l’Inter e andare a puntare su quello che è uno dei grandi colpi del momento, perché c’è un giovane talento che può pensare di chiudere l’affare già in vista dei prossimi mesi approfittando della situazione economica del club nerazzurro.

Calciomercato Napoli: pronto il colpo di ADL per beffare l’Inter

Nato a Castellammare di Stabia, poco distante da Napoli, potrebbe fare ritorno vicino casa uno dei migliori talenti italiani del momento che si sta imponendo in un modo davvero incredibile tanto da sorprendere tutti. Per questo motivo ora la società fa sul serio e può anticipare la mossa dell’Inter.

Fa sul serio il Napoli che con il presidente Aurelio De Laurentiis in persona si sta muovendo ora per il giovane bomber 19enne Francesco Pio Esposito, giovane talento italiano di proprietà dell’Inter che quest’anno in prestito allo Spezia sta facendo davvero passi da gigante.

Sembra che a 19 anni in Serie B con la maglia dello Spezia che lotta per un posto in Serie A, ora Francesco Pio Esposito si sta seriamente provando a consacrare e per questo motivo che il Napoli ci punta. Il suo manager, Giuffredi è molto vicino all’ambiente azzurro e per questo De Laurentiis lavora per anticipare l’Inter con un contratto importante per il giovane talento.

Quest’anno 7 gol in 13 partite e non ha intenzione di fermarsi. Il Napoli proverà ad acquistare Francesco Pio Esposito dall’Inter garantendogli un futuro in prima squadre e un contratto importante rispetto il club nerazzurro.