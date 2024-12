Napoli, primo acquisto per gennaio: ha già detto sì

Tutto pronto per il calciomercato di gennaio dove il Napoli vuole andare a rinforzare la propria rosa e rendersi protagonista per questo finale di stagione.

Il club ha intenzione di andare a migliorare la rosa di Antonio Conte che in questo momento ha fatto capire come stanno le cose e che non può contare su tanti giocatori in rosa visto quello che è accaduto in Coppa Italia dove le ‘riserve’ del Napoli non si sono messe in luce come si aspettava l’allenatore che non ha ricevuto i giusti segnali.

Ora c’è intenzione quindi di fare qualche colpo di mercato importante che può essere utile già da subito e anche per i prossimi anni con il Napoli che sta cercando di costruire qualcosa di davvero importante da un punto di vista di struttura della squadra e non solo.

Occhio ora a quella che sarà la prima mossa del Napoli che sembra fortemente intenzionato a dover andare a migliorare alcuni reparti che possono essere da subito considerati necessari da dover ritoccare. Ci sarebbe già anche un primo acquisto pronto per il Napoli che vuole provare a migliorare l’attuale rosa.

Calciomercato Napoli, primo acquisto di gennaio

Al momento la situazione è piuttosto chiara in casa Napoli con un giocatore che può essere da subito a disposizione di Conte dalle prossime settimane. Perché c’è la volontà di andare a migliorare la rosa per poter competere sempre di più in Italia da subito.

Antonio Conte potrebbe avere a disposizione dalle prime settimane di gennaio un nuovo acquisto come Danilo della Juventus. Perché il club azzurro ha capito che dovrà fare uno sforzo per ritrovare un nuovo giocatore nel reparto difensivo.

Già a lavoro il ds Giovanni Manna che proprio in queste settimane ha già avuto dei nuovi contatti sia con l’Arsenal per Jakub Kiwior, che però ha una valutazione di 25 milioni e poi anche per Danilo della Juventus che sembra in uscita visto che non è considerato un perno fondamentale per Thiago Motta e considerando che è in scadenza a giugno 2025.

Al momento il Napoli ha deciso di puntare forte su Danilo che sembra essere in uscita dalla Juventus. Il giocatore brasiliano secondo quanto rivelato da Tuttosport ha già detto sì per un trasferimento a Napoli e con l’ok deciso di Conte. Ora si aspetta la Juve che dovrà prima trovare un sostituto vista anche l’emergenza in difesa.