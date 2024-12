Malore come Bove, calcio italiano col fiato sospeso per un 18enne

Una terribile notizia ha messo sotto choc il mondo del calcio e ora arrivano aggiornamenti su quello che è accaduto ad un giovanissimo calciatore italiano di 18 anni, malore in campo come Bove.

Una tremenda notizia ancora per il mondo del calcio italiano che sta attraversando un periodo davvero delicato riguardo quelle che sono le decisioni che si stanno prendendo in merito ai dovuti esami e le visite medico sportive per i tanti calciatori che fanno questo sport. Perché dopo il caso del malore di Bove ora un altro giocatore è stato colpito da un attacco sul terreno di gioco.

Quello che è accaduto ha lasciato sotto choc tutti perché è stato un momento davvero terribile quando ancora una volta, a pochi giorni dal caso del malore di Bove, un giovanissimo calciatore si è accasciato al suolo perché è stato colpito da un malore in campo a soli 18 anni.

Dopo che si è accasciato al suolo privo di sensi l’immediato trasporto in ambulanza in ospedale e subito si è creata grande agitazione per capire quelle che sono le condizioni del calciatore colpito da un malore in campo durante una partita di calcio in Puglia.

Altro caso Bove, malore in campo a 18 anni in Italia

Un momento che ha messo sotto choc tutti i presenti, ma quelli più bravi e lucidi sono stati tempestivi nel dover intervenire come gli stessi soccorsi che hanno provato a fare di tutto già da subito in campo quando il giovane calciatore è stato colpito da un malore. Ora bisognerà capire davvero tutto nello specifico e fare i dovuti accertamenti possibili per scongiurare qualsiasi tipo di problema permanente.

Si è ripetuto il caso del malore di Bove, questa volta un altro giocatore giovanissimo italiano. Perché l’episodio è accaduto a Grottaglie in Puglia quando un giocatore 18enne è svenuto ed è stato portato in maniera immediata via in ambulanza. La gara è stata poi immediatamente sospesa come era accaduto per Fiorentina-Inter.

Sono stati davvero tempestivi i soccorsi che hanno di fatto salvato la vita al calciatore colpito da malore in campo in Italia. Un giovane difensore pugliese è finito giù al suolo in un momento a caso della partita quando non aveva subito nessuno scontro di gioco e di botto è andato giù.

Due settimane esatte dopo il caso Bove un altro malore ha colpito un giovane calciatore italiano che ha segnato tutti i presenti durante l’accaduto della partita di campionato di Promozione Pugliese del Girone B. Si tratta di Piergiuseppe Camassa che ha subito un malore in campo dopo 22 minuti dell’inizio della partita.

Soccorsi immediati che hanno portato il giocatore in ospedale dove sono stati fatti tutti i dovuti esami cardiologici. Lo stesso calciatore lo scorso anno aveva subito un trauma cranico dopo un violento scontro. Ad oggi però le condizioni di Piergiuseppe Camassa sono stabili dopo il malore e dopo il grosso spavento ora il peggio sembra passato.