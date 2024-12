Napoli, emissari in Inghilterra, stanno prendendo il nuovo Osimhen

Scatenato il Napoli che vuole provare a chiudere l’acquisto di nuovi giocatori che possono dare la svolta al progetto e al futuro del club azzurro.

Il club sta cercando di andare a migliorare la rosa sotto tutti i punti di vista per affidare a Conte le migliori scelte in vista di una crescita che ha deciso di fare il Napoli per diventare una delle migliori squadre in Italia e anche in Europa. Ora c’è la volontà di andare a chiudere già in anticipo un colpo davvero sensazionale.

Perché sono 40 i club nel mondo che seguono il talento che gioca in Premier League ma il Napoli vuole provare ad anticipare tutti provando a chiudere subito il suo colpo e provando a portarsi avanti con le scelte da fare per andare a costruire qualcosa di importante.

Adesso c’è un altro giocatore che sembra essere indirizzato verso quello che può essere un accordo che andrebbe a firmare con il Napoli, perché ci sono delle novità molto importanti che arrivano e riguardano proprio un talento notevole che si sta mettendo in mostra in Europa e possa arrivare in attacco per diventare quello che è stato in questi anni Osimhen.

Calciomercato Napoli: scelto il nuovo Osimhen

Nel 2025 il Napoli andrà a vendere sicuramente a titolo definitivo Osimhen e forse lo farà anche già a gennaio visto che su di lui c’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Qualcosa può cambiare anche per Kvaratskhelia che può essere venduto dal club azzurro per una cifra molto importante e allora bisognerà sicuramente fare un colpo notevole in avanti per sostituire i giocatori in uscita.

Tra i vari obiettivi che ci sono per l’attacco, spunta quello che porta il nome di Jhon Duran dell’Aston Villa che è il sogno di De Laurentiis e per il Napoli. Il giovane attaccante classe 2003 sta sorprendendo tutti in Premier League e si è già messo in mostra anche in Europa in Champions League.

Proprio da la fonte de Il Mattino ci sono aggiornamenti importantissimi visto che si parla di un viaggio in Inghilterra da parte di emissari del Napoli per trattare per l’acquisto di Jhon Duran. Il giocatore è valutato 45 milioni di euro e c’è la volontà di andare a chiudere per il colombiano di andare a chiudere prima che possano arrivare le altre big d’Europa e avere quello che sarà il nuovo Osimhen già pronto per l’estate.