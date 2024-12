Kvaratskhelia-Napoli, gira una grossa bugia a cui tutti credono

Khvicha Kvaratskhelia è nel mirino delle critiche per la sua annata non eccezionale: sul talento georgiano gira una grossa bugia.

L’attaccante georgiano è stato uno degli imprescindibili di Antonio Conte fino a questo momento ma non è stato decisivo come tutti credevano e si aspettavano. Le difficoltà del talento classe 2001 sono sotto gli occhi di tutti ma la sua voglia di esserci, di crescere e migliorare non è mai passata inosservata al suo allenatore che ha scelto sempre di schierarlo nonostante le mille voci che riguardano anche il suo futuro.

Dopo la prestazione non positiva contro il Venezia sono aumentate le critiche nei confronti di Kvaratkshelia che ora deve provare a riprendersi la scena e il cuore di tutti i tifosi.

Kvaratskhelia criticato dopo Venezia: esce a testa bassa

Il nome di Kvaratskhelia per Napoli e i napoletani è importantissimo, per quanto ha fatto fino ad ora con la maglia azzurra. È stato l’uomo della rinascita e il simbolo dello Scudetto con Spalletti ma da oltre un anno il suo rendimento si è standardizzato a un livello che evidentemente non gli compete e che può diventare deleterio per la sua carriera.

Kvaratskhelia è sicuramente meno brillante di come tutti sono abituati a conoscerlo ma sta lavorando quotidianamente per ritrovare la forma – fisica e mentale – migliore.

L’ennesima sostituzione di Kvaratskhelia contro il Venezia ha portato a forti critiche nei suoi confronti: è uscito a testa bassa dal campo ma c’è una bugia che circola nei suoi confronti.

Rendimento Kvaratskhelia, i numeri non sono drammatici

Il campo parla chiaro e anche per Kvaratskhelia al termine del 2024 è arrivata l’ora di un recap che può definire totalmente il suo modo di stare in campo e stabilire il motivo delle critiche. I tifosi non lo sentono più determinante e decisivo come un tempo, quando il Napoli di Luciano Spalletti girava a mille e per i difensori era impossibile marcarlo. Oggi Kvara è continuamente raddoppiato e triplicato e non riesce più ad essere incisivo come vorrebbe.

Su Kvaratskhelia gira una voce che però è una bugia a cui tutti credono: cioè quella che i suoi numeri siano negativi. Non è così ed è presto spiegato dalle statistiche del georgiano. Il suo record positivo in termini di gol al termine del girone d’andata è di 6 gol, messi a segno nella stagione 2022-23, ovvero quella dello Scudetto.

Ora, a una partita dalla fine del girone d’andata della Serie A 2024-25, Kvaratskhelia è a quota 5 gol. Ciò che manca sono gli assist: oggi fermo a quota 3 e in quella stagione era già a 9 a metà campionato.

Futuro Kvaratskhelia: rinnovo o cessione

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli è in bilico. Il calciatore georgiano è stato decisivo e determinante per tutto il suo tempo in azzurro ma ora una parte dei tifosi gli preferisce David Neres, il brasiliano arrivato dal Benfica e una vera e propria mina vagante in mezzo al campo da quando Conte lo ha accolto nel suo Napoli.

Per Kvaratskhelia il 2025 sarà il momento decisivo della sua carriera: o rinnova con il Napoli o verrà ceduto a fine stagione per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.