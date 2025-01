Colpo dall’Inter: spunta la clausola sull’affare gratis al Napoli

Il calciomercato del Napoli torna a vedere protagonista la possibilità del trasferimento per gli azzurri.

Dopo quanto si era visto con Piotr Zielinski, il club nerazzurri rischia la contro-beffa con Giovanni Manna pronto a “vendicare” ciò che il Napoli ha subìto nella passata stagione quando il polacco, senza rinnovo col Napoli, si stava già accordando con il club nerazzurro, tanto da essere escluso dalla rosa che fu del Napoli tra Mazzarri e Calzona, nella gestione passata.

Adesso l’affare può piazzarsi dall’Inter, sempre a costo zero, con la possibilità di vedere per Antonio Conte uno dei calciatori che va a riempire l’organico in una posizione dell’undici titolare che il Napoli ha bisogno di rivoluzionare. Spiegano in ogni caso, da Tuttomercatoweb, che ci sono delle clausole all’interno del contratto dello stesso calciatore dell’Inter.

Calciomercato: spunta la clausola sul colpo a zero del Napoli dall’Inter

Il calciomercato del Napoli, per rinforzare l’organico di Antonio Conte, non si fermerà di certo all’affare Danilo dalla Juventus.

Nelle intenzioni di Manna, quella di andare verso colpi per il presente e il futuro del club tant’è che dall’Inter, si sta studiando la possibilità di prendere il difensore titolare di Inzaghi.

Secondo quanto svela la stessa fonte, l’Inter godrebbe di una clausola presente all’interno del contratto di De Vrij, in un accordo unilaterale, che sarebbe a favore dei nerazzurri per quanto riguarda la stagione 2025/2026. Questo, col Napoli che sta cercando di accordarsi per portarlo a zero a Napoli, vedrebbe De Vrij allontanarsi.

Napoli, affare ancora possibile: dipende dal calciatore dell’Inter

Conterà ovviamente la volontà di Stefan de Vrij, sul futuro o meno al Napoli. Prima di scegliere o meno infatti di continuare con l’Inter, il difensore centrale olandese ha voglia di capire quali sono le reali intenzioni di Inzaghi, sull’inserimento o meno al centro del suo progetto del centrale ex Lazio. Al Napoli, con gli azzurri che hanno urgente bisogno di rinforzare la rosa e con la possibile Champions League che giocherebbero nella prossima stagione, arriverebbe per essere un co-titolare. Stessa posizione che rischia di non vederlo protagonista all’Inter nel 2026 qualora i nerazzurri dovessero confermare, nelle proprie intenzioni, quella di prendere Jonathan Tah o un difensore di tale spessore per dare a Inzaghi un nuovo centrale in difesa.

La preferenza di Conte per la difesa

C’è una preferenza, in ogni caso, di Antonio Conte. Per quanto riguarda le cifre, al Napoli piacerebbe concludere l’operazione che porta a Stefan De Vrij perché sarebbe a zero, completamente gratuito, a differenza di quanto succederebbe con Koulibaly o con Skriniar, calciatori che in realtà Conte preferirebbe, appunto, per il suo progetto in azzurro.