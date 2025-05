Napoli, nome nuovo per l’attacco: il marocchino l’erede di Kvara

Il Napoli si sta guardando attorno ed in tal senso per l’eredità di Khvicha Kvaratskhelia emerge un nome nuovo che può essere una soluzione di alto profilo. Si tratta di un calciatore molto interessante, andiamo a vedere le ultime notizie.

Il caso legato alla sostituzione del georgiano è ancora di estrema attualità in casa azzurra, come è normale che sia. Kvaratskhelia, infatti, è andato via a gennaio ma non è arrivato un suo sostituto adeguato, come certificato dal fatto che Noah Okafor non ha praticamente mai trovato spazio. Anche in una situazione di totale emergenza come quella con cui sta convivendo il Napoli da quando David Neres ha iniziato ad avere tanti e tali problemi fisici. In tal senso, si tratta di uno di quei fascicoli aperti centrali nella programmazione del futuro.

Sono tanti i profili che, da questo punto di vista, Giovanni Manna sta seguendo con interesse, nella assoluta consapevolezza che è impensabile restare ancora fermi. Adesso emerge un nome nuovo per l’attacco del Napoli, che può davvero fare al caso del progetto dei partenopei. Da questo punto di vista si tratta di un profilo molto interessante e che arriverebbe direttamente dal Marocco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, con i partenopei molto attivi in sede di mercato in queste ultime settimane.

Napoli, dal Marocco il nuovo attaccante: le ultime notizie a riguardo

Se è vero come è vero che l’attenzione di tutti in casa Napoli è rivolta al campo ed, in sede di mercato, ai due grandi colpi in cantiere, vale a dire Kevin De Bruyne e Jonathan David. Attenzione, però, anche ad un nome nuovo che viene accostato agli azzurri. Si tratta di Bilal El Khannouss. Si tratta di un fantasista marocchino in forza al Leicester City, che valuta il calciatore una cifra di circa 40 milioni di euro per il suo talento. Con la retrocessione delle Volpi, però, la cifra si potrebbe abbassare.

Si tratta di un fantasista puro che, per caratteristiche, può agire anche da ala sinistra e per questo può essere un degno erede di Kvaratskhelia. Il Napoli a quanto pare ne sta seguendo la traiettoria e valuta il da farsi, con la consapevolezza che, però, la concorrenza da questo punto di vista è davvero molto importante.

Oltre agli azzurri, sulle tracce di El Khannouss ci sono anche il Lipsia ed in Serie A la Lazio e l’Atalanta. Insomma, la strada non è assolutamente in discesa, ma a quanto pare il club di De Laurentiis vuole sfidare tutti i top club nel prossimo calciomercato.