Napoli, scatta l’allarme in difesa: altro forfait per Conte

In casa Napoli scatta quello che è a tutti gli effetti un allarme che riguarda la linea di difesa. Si tratta di un altro forfait per Antonio Conte che dovrà provare ancor di più a fare di necessità virtù.

Dopo un periodo di autentico esaltazione, con il sorpasso ai danni dell’Inter nato dalle quattro vittorie di fila senza subire praticamente gol, ieri sono crollate tutte le certezze. Sicuramente da parte della squadra Napoli, ma anche per i tifosi, dal momento che per la maggior parte sono crollati nello sconforto più totale per il pareggio contro il Genoa. Soprattutto per come è maturato e per l’Inter ormai a sola una lunghezza. In tal senso, il reparto dove c’è maggiore preoccupazione è senza ombra di dubbio la linea di difesa.

Con Juan Jesus per il quale la stagione è praticamente finita e con Alessandro Buongiorno che sta provando a recuperare per la partita contro il Cagliari, ieri la linea è crollata sui traversoni del Genoa e sul lavoro straordinario che hanno fatto gli uomini d’attacco del Grifone. In tal senso, adesso per Antonio Conte scatta ulteriormente l’allarme, dal momento che si può andare a profilare un altro forfait che renderebbe questa crisi degli uomini in difesa una autentica emorragia. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Allarme in difesa per il Napoli: serve massima attenzione

Mancano ormai solo due giornate alla fine di questa stagione e da questo punto di vista bisogna curare ogni singolo dettaglio. Parma e Cagliari sono due ostacoli non di poco conto, soprattutto perché si tratta di due squadre in piena lotta per la salvezza. Attenzione, adesso, alla posizione di Mathias Olivera. Ieri si è sacrificato una volta di più nel ruolo di difensore centrale ed ha faticato, ma sul groppone ha una diffida che può fargli saltare l’ultima giornata di campionato contro i sardi.

In caso di ammonizione nella sfida contro i Crociati, infatti, salterebbe il Cagliari mettendo Antonio Conte in profonda difficoltà, dal momento che a quel punto dovrebbe rispolverare Rafa Marin. Che non ha fatto male, ma che è stato bocciato una volta di più preferendogli un adattato Mathias Olivera. Per questo l’uruguaiano dovrà prestare massima attenzione ed evitare in ogni modo possibile una ammonizione che renderebbe la strada ancora più in salita per il Napoli.