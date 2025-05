Napoli, David e non solo: doppio rinforzo dal Lille per Conte

Il Napoli lavora ad un doppio colpo che arriva direttamente dal Lille: non solo Jonathan David, ma anche un calciatore che può diventare prezioso per Antonio Conte. Le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri si stanno concentrando tantissimo in sede di calciomercato, nella assoluta consapevolezza del fatto che questa squadra, per poter restare competitivo nonostante gli impegni di UEFA Champions League, necessita di rinforzi ed anche di alta qualità. Difficile, in caso contrario, riuscire a lottare ancora una volta con questa efficacia su più fronti. In queste ore sono due i nomi sui quali tutti si stanno concentrando: da una parte Kevin De Bruyne, dall’altro Jonathan David. Due affari diversi tra loro, ma entrambi a parametro zero.

Il centravanti del Lille sarebbe un colpo clamoroso dal momento che, molto giovane, può rappresentare potenzialmente una plusvalenza enorme ed essere anche un fattore determinante nel Napoli che verrà, alternandosi con Romelu Lukaku ma anche agendo insieme al belga. Adesso, però, gli azzurri pare si stiano muovendo anche su un altro rinforzo che può arrivare ancora dal medesimo club francese, con cui già in passato si è concluso l’affare Osimhen. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Occhi ancora in casa Lille: il Napoli continua a sorprendere tutti

Il club di De Laurentiis, con la forza data dagli introiti della cessione di Khvicha Kvaratskhelia, vuole fare un grande mercato già nell’immediato, sapendo poi di poter contare in estate anche sulla probabile entrata di 75 milioni per l’addio di Victor Osimhen. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, il Napoli starebbe seguendo con vivo interesse il nome di Angel Gomes, talentuoso centrocampista inglese attualmente in forza al Lille e che può essere un jolly a dir poco prezioso per Antonio Conte. Andiamo a vedere ulteriori dettagli su quest’altro potenziale affare a basso costo.

Classe 2000, Angel Gomes ha trovato poco spazio nel Lille soprattutto a causa delle sue vicende contrattuali. Ha, infatti, il contratto in scadenza a giugno ed il Napoli, a quanto pare, sta insistendo per provare a chiudere un doppio rinforzo dai francesi a parametro zero. Si tratta di un profilo molto duttile, dal momento che nasce come trequartista ma all’occorrenza può agire anche da centrocampista centrale o da esterno di sinistra di centrocampo, dal momento che ha tanta qualità ma anche una notevole facilità di corsa.

Giovane e qualitativo, può essere un profilo capace di esaltarsi con Antonio Conte. Si tratta di un nome già in passato accostato al Napoli. Il ragazzo preferirebbe un ritorno in patria, in Premier League, ma al momento su questo fronte non si muove nulla. Per questo gli azzurri possono seriamente provarci.