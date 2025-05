Napoli: svolta Nico Paz, il giocatore esce allo scoperto

Novità importante per quanto riguarda il talento argentino. È proprio il diretto interessato ad uscire allo scoperto e fare un annuncio importante

Il Napoli sogna in grande sul calciomercato. Dopo un gennaio davvero molto difficile a causa di scelte sbagliate, Manna sta completamente cambiando il suo modo di lavorare. Sono diversi i giocatori finiti nel mirino del direttore sportivo e fra i profili valutati c’è anche quello di Nico Paz. Il talento argentino si sta mettendo in mostra con il Como e su di lui hanno messo gli occhi diverse big tra cui l’Inter.

Al momento è tutto fermo. Il Real Madrid non ha sciolto le riserve sul possibile riacquisto e il Como spera di riuscire a trattenerlo anche se non è affatto un semplice. L’eventuale addio di Fabregas potrebbe aprire a scenari sicuramente diversi rispetto a quelli pensati in precedenza. E il futuro di Nico Paz anche nel prossimo calciomercato è stato al centro di una intervista del diretto interessato.

Napoli: Nico Paz ha deciso, le ultime

Nico Paz in questa stagione si è messo in evidenza con prestazioni di alto livello. In passato si è parlato molto della possibilità di un trasferimento all’Inter, ma per il momento non si hanno certezze. Il Napoli resta alla finestra e aspetta di capire sia le mosse del giocatore che del Real Madrid.

Intercettato dai microfoni della Lega Serie A, Nico Paz ha confermato la sua volontà di continuare il percorso di crescita e di restare al Como. Parole che sembrano chiudere alla possibilità di un suo trasferimento nel prossimo calciomercato e il Napoli rischia di restare fuori dai giochi. Naturalmente la strada è molto lunga e le sorprese sono dietro l’angolo. I partenopei restano comunque alla finestra e vedremo anche quali saranno i programmi dei lariani e chi andrà in panchina.

Per il momento Nico Paz vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi si ragionerà sul suo futuro anche in chiave calciomercato. Per adesso il Napoli sembra avere altre priorità e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio se l’argentino lascerà o no il Como.

Mercato Napoli: Nico Paz resta un obiettivo

Nico Paz resta un obiettivo del Napoli per il prossimo calciomercato. Il talento argentino piace davvero tanto a Conte e rappresenta una possibilità da tenere in considerazione.

Molto dipenderà dal Como e dal Real Madrid. Le prossime settimane si scioglieranno i dubbi sul calciomercato e per questo motivo presto sapremo qualcosa di più sul futuro di Nico Paz.