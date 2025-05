Napoli, nome nuovo in mediana: nel mirino il talento uruguaiano

Il Napoli sta continuando a lavorare in prospettiva futura ed in tal senso emerge un nome nuovo per la linea mediana. Nel mirino il talento uruguaiano che sta incantando tutti nel massimo campionato verdeoro.

In vista dell’estate Giovanni Manna ha già iniziato con il suo lavoro di scandagliare il calciomercato internazionale per individuare i giusti profili da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Ammesso che, ovviamente, sarà lui l’allenatore in panchina. In tal senso, uno dei reparti maggiormente interessati da movimenti di mercato è la linea mediana, dal momento che ci sono troppi punti interrogativi all’orizzonte. A partire dal futuro di Anguissa, che sembra destinato ad andar via, fino a quello di Lobotka, che continua a sognare un approdo al Barcellona. Per questo non si può allentare la tensione.

Proprio per questo motivo si sta parlando con grande insistenza di due grandi profili, ma entrambi in quella zona. Stiamo parlando ovviamente di Kevin De Bruyne e di Sudakov. In tal senso, però, a quanto pare il Napoli ha messo nel mirino un nuovo profilo per il proprio centrocampo che arriva direttamente dal Brasile e che rappresenta un calciatore di alto profilo e che ha un enorme potenziale dal punto di vista tecnico. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, augurando a tutti quanti una buona lettura.

Nome nuovo per la mediana del Napoli: ecco il brasiliano

Oltre ai casi di Anguissa, la coperta del Napoli in mezzo al campo è davvero limitata, dal momento che come alternativa c’è Billy Gilmour che è una garanzia e Billing che vede il proprio futuro in forse. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, il Napoli ha messo nel mirino Facundo Bernal, talentuoso centrocampista centrale uruguaiano ed attualmente in forza al Fluminense, storico club brasiliano dalla enorme tradizione alle sue spalle. Andiamo a vedere gli ultimi dettagli che arrivano da questo punto di vista.

Si tratta di un calciatore capace di dare qualità ma anche quantità, dal momento che ha fisico ed una struttura importante. Classe 2004, si tratta di un playmaker che è costato ai brasiliani poco tempo fa solamente 3.5 milioni di euro, con il suo valore di mercato che è praticamente raddoppiato, arrivando a sfiorare i 7 milioni di euro. Il Napoli da questo punto di vista è consapevole della situazione e probabilmente starà valutando il da farsi.

In ogni caso il nome di Facundo Bernal è da tenere attentamente in prospettiva futura, dal momento che può essere un colpo di alto profilo per l’immediato ma ancor di più tenendo in considerazione i margini di crescita.