Napoli, Conte sorprende ancora: esclusione inattesa in attacco

In casa Napoli si avvicina il match contro il Parma ed in tal senso Antonio Conte è pronto a sorprendere ancora. Arriva, infatti, l’esclusione a sorpresa in attacco al fine di far rendere al meglio il reparto avanzato.

La tensione è alle stelle per gli azzurri in maniera del tutto inevitabile, dal momento che a due giornate dalla fine lo Scudetto sembra a portata di mano. Servirà, però, ovviamente vincere prima contro il Parma e poi all’ultima, allo stadio Diego Armando Maradona, contro il Cagliari. In tal senso, però, non vuole nessuna distrazione Antonio Conte, che pretende la massima concentrazione sicuramente a sé stesso ed anche alla squadra. Proprio per questo anche sulla formazione non si può dare nulla per scontato.

Ha dimostrato, infatti, più di una volta di non aver certamente paura di fare scelte forti, con questa consapevolezza che gli arriva sicuramente dal suo carattere, ma anche della sua straordinaria carriera alle spalle. In tal senso, contro il Parma, nel match di domenica sera, Conte potrebbe seriamente sorprendere ancora una volta in casa Napoli, dal momento che si va verso una esclusione che nessuno si aspettava. Andiamo a vedere, proprio per questo motivo, le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno in vista di questo scatto finale di campionato di capitale importanza.

Conte sorprende in avanti: probabili formazioni Parma-Napoli

In avanti la priorità di Antonio Conte è quella, come è normale che sia, di rendere la squadra il più pungente e letale possibile. Soprattutto perché, nonostante il primo posto in classifica, il Napoli continua ad essere una squadra che segna relativamente poco. Soprattutto rispetto alla diretta concorrente per il titolo, vale a dire l’Inter. In tal senso, sulle ultime di formazione in vista di Parma-Napoli, arrivano delle importanti anticipazioni direttamente dall’edizione di “Repubblica” oggi in edicola.

A quanto pare, infatti, il Napoli continuerà ad andare avanti con il 4-4-2 nonostante il rientro ormai a pieno regime di David Neres. In avanti, dunque, confermati Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, con il brasiliano pronto, nel momento del bisogno, a dare il suo contributo con i suoi strappi a gara in corso. Al posto di Lobotka, poi, ci sarà ovviamente Billy Gilmour, mentre toccherà a Mathias Olivera ancora una volta agire da difensore centrale accanto ad Amir Rrahmani.

Per il resto ovviamente i terzini saranno Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola, con Anguissa a fare da diga in mezzo al campo e McTominay e Politano sulle corsie esterne. Servirà massima attenzione alle ripartenze del Parma, con Conte che sta lavorando su ogni singolo dettaglio per questo finale.