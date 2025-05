Napoli, innesto dal Bologna per Conte: l’agente esce allo scoperto

Il Napoli continua a lavorare in sede di calciomercato ed in tal senso arriva la svolta per il rinforzo messo nel mirino un rinforzo che arriva direttamente dal Bologna. In tal senso, arrivano le parole da parte del suo agente.

Per gli azzurri è fondamentale tenere alta la concentrazione in vista di questo scatto finale di campionato. Mancano, da questo punto di vista, due partite fondamentali per tutto il progetto, contro Parma e Cagliari, ed il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini. L’Inter è a solo un punto di distanza e fa sentire il fiato sul collo. La squadra di Antonio Conte dovrà tenere a livelli altissimi l’attenzione ed evitare di farsi sopraffare dalla tensione e dalla paura di non farcela dopo un campionato di questo tipo.

Nonostante quanto detto fino a questo momento, non si può non pensare anche all’estate ed al calciomercato, dal momento che con la UEFA Champions League non si può pensare di avere ancora la rosa corta così come è stata messa su in questa stagione. Il primo rinforzo del Napoli per il nuovo anno può arrivare direttamente dal Bologna e da questo punto di vista arrivano le parole da parte del suo agente che fanno capire come stanno realmente le cose e quali sono le prospettive che ci sono all’orizzonte.

Napoli, occhi in casa Bologna: l’agente parla in maniera chiara

Quanto sta facendo in questa stagione il Bologna non può non attirare l’interesse dei top club per i talenti che si sono messi in mostra. In tal senso, uno dei nomi che con maggiore esistenza sono stati accostati al Napoli di recente è sicuramente quello di Lewis Ferguson. In una intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb, il suo agente Bill McMurdo ha parlato chiaramente della situazione del suo assistito in vista della prossima sessione.

A quanto pare, infatti, l’intenzione di Ferguson è quella di onorare il suo contratto con il Bologna, club nel quale si trova benissimo. Nonostante questo, però, la situazione potrebbe seriamente cambiare nel momento in cui dovesse arrivare una offerta al club per lui ritenuta soddisfacente, allora in questo caso il calciatore prenderebbe ovviamente in considerazione tale proposta.

Il Napoli, dunque, è avvisato. Il calciatore non chiude le porte ad un trasferimento ma, verosimilmente, non è disposto a forzare la mano con il club che lo ha aspettato durante l’infortunio e che lo ha lanciato nel grande calcio. Per gli azzurri, però, la presenza di McTominay e di Gilmour, compagni di Nazionale di Ferguson, può mettere la strada in discesa.