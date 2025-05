Osimhen alla Juve: il Napoli dice sì con lo scambio

I bianconeri insistono per avere il centravanti nigeriano e i partenopei hanno avanzato una sorta di provocazione: ci sarà il via libera all’operazione?

Il Napoli e la Juventus potrebbero essere protagonisti di una operazione di calciomercato davvero clamorosa. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Ma non è da escludere che si possa passare nel campo di una trattativa. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno le scelte da parte delle squadre coinvolte in questa vicenda.

Intanto, come scritto in precedenza, ci sono delle novità molto importanti in questo senso. Secondo le informazioni di Calcio Napoli 24, i partenopei sarebbero pronti a provocare la Juventus nel prossimo calciomercato nella trattativa per Osimhen. Per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni, ma Manna un tentativo lo potrebbe fare anche per magari portare Conte a restare. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere e quali saranno le scelte.

Calciomercato: affare a sorpresa Juve-Napoli, i dettagli

La Juventus e il Napoli sono pronti a sedersi al tavolo per trattare la cessione di Osimhen. I bianconeri non mollano assolutamente la pista che porta al nigeriano e i partenopei potrebbero addirittura aprire all’addio dell’attaccante, ma solo ad una condizione. Per adesso si è nel campo di una sorta di provocazione, ma in futuro la situazione è destinata a cambiare.

Il Napoli, infatti, continua a seguire da vicino Yildiz. Manna lo conosce molto bene e lo porterebbe volentieri in azzurro nel prossimo calciomercato. Anche se non è affatto una operazione semplice. Come sappiamo i bianconeri non hanno alcuna intenzione di privarsi del turco, ma senza Champions League la sua partenza sembra essere obbligata. E in quel caso i partenopei potrebbero sfruttare l’interesse della Vecchia Signora per Osimhen per provare a chiudere una operazione simile nel giro di davvero poco tempo.

Per il momento sembra essere più fantamercato che altro. Ma la Juventus e il Napoli in passato ci hanno abituato ad operazioni di calciomercato importanti e uno scambio con Osimhen e Yildiz non è assolutamente da escludere a prescindere.

