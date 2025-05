Napoli, Conte sorprende in avanti: un titolare fatto fuori

In casa Napoli Antonio Conte è pronto a sorprendere ancora una volta in particolar modo per il reparto avanzato. In tal senso, un titolare in attacco può essere escluso in maniera del tutto inevitabile.

E’ tempo di scatto finale per gli azzurri. Dopo una annata straordinaria, la squadra si è guadagnata il diritto insieme al suo allenatore di giocarsi lo Scudetto, con il traguardo che si avvicina sempre di più lungo la via. Mancano, infatti, ormai solo due giornate e c’è un punto di vantaggio da gestire facendo visita prima al Parma e poi allo stadio Diego Armando Maradona, che si prospetta infuocato, nell’atto finale contro il Cagliari. Sopravvive, in tal senso, lo spauracchio dello spareggio, che tutti probabilmente vorranno evitare.

Antonio Conte ha dimostrato che il coraggio non gli è mai mancato di certo in tutto l’arco della sua carriera, ma nel periodo trascorso lontano dai campi si è aggiornato e perfezionato tantissimo. In tal senso, in vista della partita di domani contro il Parma che vedrà il suo Napoli giocare in contemporanea con l’Inter e con una posta in palio davvero enorme, il tecnico è pronto a sorprendere ed in tal senso arriva la svolta dal punto di vista tattico. L’allenatore, infatti, è intenzionato a prendere una decisione forte che riguarda il suo reparto avanzato.

Conte cambia l’attacco del suo Napoli: le ultime notizie a riguardo

Con l’emergenza in difesa che continua e che va avanti ormai da diverso tempo, sarà fondamentale per il Napoli lavorare bene in avanti per ottimizzare e massimizzare gli sforzi. In tal senso, si è parlato molto in settimana della possibilità di un ritorno al 4-3-3, complice il totale recupero che ha avuto David Neres. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica” oggi in edicola, però, Antonio Conte è pronto a schierare la sua squadra ancora una volta con il 4-4-2.

In difesa, davanti ad Alex Meret, ci saranno dunque ancora una volta Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola. Gilmour prenderà le chiavi del centrocampo visto il problema di Lobotka, con Anguissa al suo fianco e McTominay che agirà un po’ da esterno ed un po’ da mezzala. A destra spazio ovviamente a Matteo Politano, con Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori che invece saranno i due riferimenti offensivi.

David Neres, invece, sarà pronto a dare il suo contributo a partita in corso, magari con la possibilità di schierarsi anche in un 4-2-3-1 a trazione anteriore in caso di necessità. Anche per questo il suo recupero dal punto di vista fisico è fondamentale per il Napoli e per Antonio Conte.