Napoli, primo rinforzo estivo: nuovo McTominay dall’Olanda

Il Napoli sta già pensando anche alla sessione estiva di calciomercato ed in tal senso emerge quello che può essere il nuovo McTominay. Arriva direttamente dall’Olanda ed è un profilo di estremo interesse.

Per gli azzurri, intesa come squadra ed allenatore, è fondamentale restare incollati saldamente al presente, dal momento che è troppo alta la posta in palio. La squadra, infatti, si sta giocando lo Scudetto e si tratta di un qualcosa che lascia davvero poco spazio ad altre distrazioni. Ovviamente, però, per la dirigenza è fondamentale lavorare anche al futuro, dal momento che tutto passa anche dalla programmazione. E soprattutto tenendo in considerazione il fatto che sono tanti i movimenti e gli innesti di cui questa squadra ha un disperato bisogno.

Uno dei temi centrali da questo punto di vista è sicuramente rappresentato dal fatto che, allo stato attuale delle cose, non c’è una alternativa attualmente presente in rosa a Scott McTominay. Si tratta di uno di quei profili che il Napoli, nella figura del direttore sportivo Giovanni Manna, sta cercando ed ora potrebbe seriamente averlo trovato in un profilo che arriva direttamente dall’Olanda e che ha tutto per fare cose straordinarie. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte a dir poco caldo.

Napoli, occhi in Olanda per un nuovo rinforzo in mediana

Come è evidente e come più volte indicato anche da Conte, la priorità del Napoli deve essere quella di rinforzare le seconde linee, allungando la rosa. In tal senso, a quanto pare gli azzurri hanno messo nel mirino un nuovo rinforzo. Secondo Transferfeed, infatti, il Napoli si sta ancora muovendo con interesse sulle tracce di Kenneth Taylor, talentuoso incursore di centrocampo dell’Ajax che in questa stagione ha avuto un rendimento del tutto fuori dal comune. E che per caratteristiche ricorda molto McTominay.

In 51 partite collezionate in questa stagione, ha trovato 15 gol ed 8 assist. Uno score di tutto rispetto e per caratteristiche si tratta di un calciatore che ricorda molto McTominay, dal momento che partendo dal centrocampo si fa sempre trovare pronto e decisivo in area di rigore. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con questo nome che potrebbe essere molto in alto nelle preferenze di Antonio Conte ed anche di Giovanni Manna.

Secondo Transfermarkt, la valutazione di Taylor, classe 2002, si aggira intorno ai 23 milioni di euro. Una cifra più bassa rispetto a quella che chiederà l’Ajax, ma in ogni caso dovrebbe essere alla portata del Napoli e delle finanze di Antonio Conte.