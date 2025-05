Napoli, occhi sul nuovo Kvara: 7 milioni e Borussia beffato

Il Napoli continua a lavorare in prospettiva futura ed ora pare aver individuato il nuovo Kvaratskhelia. Sono pronti 7 milioni per lui e per superare la concorrenza dei tedeschi del Borussia Dortmund. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per gli azzurri è iniziato un conto alla rovescia che si concluderà al fischio finale di questa avvincente Serie A 2024/2025. La squadra di Antonio Conte si sta giocando punto a punto lo Scudetto con l’Inter ed il margine di errore da questo punto di vista è ridotto davvero ai minimi termini. Basta, ormai, un passo falso per sprofondare negli abissi, dal momento che poi per nessuna delle due squadre ci sarebbe il tempo materiale per rimediare. In tal senso, però, una realtà di questo tipo non può non pensare costantemente anche al proprio futuro.

In estate, infatti, sono tanti i movimenti da fare per il Napoli e bisogna arrivare preparati il più possibile all’apertura del calciomercato. Da questo punto di vista, il rischio sarebbe di farsi anticipare dalla concorrenza per tutti gli obiettivi. In tal senso, adesso Giovanni Manna pare aver individuato quello che potrebbe essere considerato per tanti aspetti, a partire dal talento fino ad arrivare alla sua età, il nuovo Kvaratskhelia. Può arrivare per soli 7 milioni di euro e rappresenterebbe una autentica beffa anche per il Borussia Dortmund, da tempo sulle sue tracce.

Napoli, occhi sul nuovo Kvara: vale 7 milioni, tutti i dettagli

Da quando è andato via Kvaratskhelia, direzione Paris Saint Germain, al Napoli è venuto meno non solo il calciatore di maggior talento, ma anche il più bravo nel dribbling e nell’assist. In tal senso, anche per questo pare che il Napoli si stia muovendo, secondo quanto raccontato da Ekrem Konur, con interesse sulle tracce di Alvaro Montoro, classe 2007 in forza al Velez e calciatore argentino dal talento purissimo. Si tratta di un trequartista che può agire anche da ala sinistra. Come raccontato in Argentina, il suo sogno sarebbe proprio quello di approdare in azzurro.

Nonostante la sua giovanissima età, la valutazione che ne fa il Velez è già di 7 milioni, come raccontato da AreaNapoli, una cifra decisamente alla portata di un club come il Napoli. A quanto pare l’interesse è concreto e c’è la disponibilità da parte del ragazzo al trasferimento. La concorrenza non manca, però, dal momento che sulle sue tracce ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Gli azzurri però si sarebbero già mossi ed in estate potrebbe essere uno dei rinforzi che saranno messi a disposizione della squadra. A prescindere da come si risolverà la questione allenatore.