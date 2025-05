Napoli: incontro dopo la partita, rinnovo ad un passo

Novità di calciomercato importante per quanto riguarda i partenopei. Il dialogo è iniziato e per questo motivo ci attendiamo delle novità a breve

Lo Scudetto è sempre più vicino e in casa Napoli si inizia a ragionare con attenzione sul futuro. La priorità in questo momento è sicuramente quella di chiudere al meglio il campionato e festeggiare. Ma il direttore sportivo si sta muovendo con molta attenzione per individuare i giocatori giusti, ma anche provare a definire alcuni rinnovi. E, come evidenziato da Calcio Napoli 24, c’è stato un incontro nelle scorse ore tra Manna e un procuratore.

Dopo il pareggio di Parma, il direttore sportivo del Napoli ha incontrato un procuratore per approfondire alcuni discorsi in ottica calciomercato estivo. Un dialogo che proseguirà nei prossimi giorni e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti nel giro di davvero poco tempo. Le intenzioni dei partenopei sono molto chiare e a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire meglio come si evolverà la situazione.

Napoli: incontro con l’agente, rinnovo in arrivo?

Il Napoli per il momento vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione. Lo Scudetto è ad un passo e per questo motivo tutti i discorsi sono stati rinviati dopo venerdì. L’incontro potrebbe essere stato utile anche per approfondire altre vicende e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Secondo le informazioni, Manna ha incontrato Calenda per parlare del possibile rinnovo ancora prima del prossimo calciomercato di Juan Jesus. Il brasiliano ha dimostrato di essere affidabile e un prolungamento di un anno non è da escludere visto che Conte ha sempre puntato su di lui. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e ci vorrà del tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Di certo l’incontro tra Napoli e Calenda potrebbe essere stato utile per discutere la questione Osimhen. La priorità è data sicuramente a Juan Jesus e vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro tra le parti per fare un punto della situazione. Per il momento l’ipotesi del brasiliano non è da escludere.

Napoli: Juan Jesus verso il rinnovo?

L’incontro tra Napoli e Calenda potrebbe significare la volontà dei partenopei di capire eventualmente la fattibilità del rinnovo di Juan Jesus.

Per il momento la priorità è rappresentata dallo Scudetto. Poi si approfondiranno le questioni rinnovo e Juan Jesus resta una delle possibilità.