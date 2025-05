Napoli, maxi affare con il Bologna: doppio rinforzo per Conte

Il Napoli guarda in casa Bologna per un maxi affare da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Ben due calciatori consegnati nelle mani di Antonio Conte, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono ovviamente, in maniera del tutto inevitabile, concentrati e focalizzati in maniera esclusiva sull’ultimo passo da muovere per poi cucirsi il quarto Scudetto della propria storia sul petto. In tal senso, però, per la dirigenza è del tutto inevitabile pianificare e programmare anche il proprio futuro, dal momento che questa squadra ha bisogno di tanti rinforzi per poter essere ancora realmente competitiva dovendo gestire, oltre al campionato, anche la UEFA Champions League. In tal senso, sarà fondamentale intervenire in maniera attenta e puntuale.

Il Bologna è stata tra le sorprese, per il secondo anno di fila, di questa stagione, regalandosi anche un trionfo in Coppa Italia sul Milan che ha cambiato il volto di questa stagione. Non è certamente un caso che il Napoli stia guardando con interesse tra le fila dei felsinei addirittura per un doppio colpo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, con questo asse Campania-Emilia che può diventare davvero rovente in estate.

Napoli-Bologna asse caldissimo: doppio rinforzo dai rossoblu per Conte?

I rapporti tra le due società sono cordiali e buoni, anche se di recente non ci sono state operazioni significative. In tal senso, stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, ci sono degli importanti aggiornamenti. Il Napoli, infatti, sta seguendo ben tre calciatori del Bologna. Il primo della lista è il difensore Sam Beukema, che pare piaccia ad Antonio Conte e che potrebbe comporre, insieme a Rrahmani e Buongiorno, un terzetto di difensori centrali di alto profilo. E si andrebbero a contendere una maglia da titolare di domenica in domenica.

Oltre al difensore olandese, però, il Napoli non ha smesso di seguire anche Lewis Ferguson, che per la linea mediana potrebbe essere una pedina fondamentale. E che raggiungerebbe, in questo modo, due suoi compagni in Nazionale, vale a dire Scott McTominay e Lewis Ferguson. Si tratta di due nomi che piacciono da diverso tempo e che rappresentano probabilmente dei profili prioritari nelle valutazioni di Giovanni Manna e non solo.

Ma non è tutto. A quanto pare, infatti, il Napoli sta seriamente valutando anche il profilo di Riccardo Orsolini che ha fatto una ennesima stagione di altissimo profilo e che sarebbe pronto ad effettuare il salto di qualità che in tanti si aspettano da lui da tanto tempo. In questo caso, però, la pista sembra più in salita.