Napoli, ultima giornata Serie A: c’è la nuova data

Il Napoli sogna ancora in grande. Lo Scudetto ormai è ad un passo, ma servono i tre punti nell’ultima sfida contro il Cagliari: ecco quando si gioca

Una nuova soluzione immediata per terminare alla grande la stagione. Il Napoli dovrà compiere l’ultimo sforzo affrontando il Cagliari al Maradona: ci sarà ancora un nuovo sold-out, già è iniziata la caccia al biglietto. Spunta una nuova data, ecco l’annuncio decisivo: dovrà arrivare l’ufficialità nelle prossime da parte della Lega Serie A.

Una serata ricca di emozioni in Serie A. Tutte le gare in contemporanea (tranne una) per ricordare i tempi del passato: un’altalena di colpi di scena con il Napoli che guarda ancora tutti dall’alto. L’Inter non è riuscita ad andare oltre il 2-2 contro la Lazio: serve una vittoria per gli azzurri per il titolo di Campione d’Italia. Spunta la nuova data per l’ultima sfida contro il Cagliari: si giocherà allo stesso orario di Como-Inter.

Napoli-Cagliari, quando si gioca: l’annuncio

Una voglia immensa per regalare una nuova gioia ai tifosi partenopei dopo due anni dal trionfo di Luciano Spalletti. Non ci sarà in panchina Antonio Conte, espulso dopo lo scontro verbale con la panchina del Parma. Ecco quando si giocherà l’ultima sfida del Napoli: l’annuncio.

Come svelato dal direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, l’ultima sfida di Serie A del Napoli si giocherà venerdì sera in contemporanea con l’Inter. Ha rivelato di aver parlato con la Lega Serie A per conoscere con certezza la nuova data per l’ultima giornata del campionato italiano.

Una sfida senza storie per il Cagliari che ha battuto il Venezia raggiungendo l’aritmetica salvezza in Serie A. Per i sardi sarà una settimana relax, ma il Napoli non dovrà sottovalutare l’ultimo impegno di campionato. Conte cercherà di recuperare Lobotka e Buongiorno, due top player ai box per infortunio. Il centrocampista slovacco non vede l’ora di rientrare dal primo minuto dopo il problema alla caviglia: ormai ci siamo per stringere i denti per l’ultima danza al Maradona.

Novità importanti in vista della sfida contro il Cagliari ormai salvo aritmeticamente dopo il successo sul Venezia. Sarà l’ultima settimana ricca di emozioni per scongiurare così lo spareggio contro l’Inter, che ha compiuto un nuovo passo falso pareggiando a San Siro contro la Lazio. Ormai ci siamo, l’ufficialità è in arrivo.