Scudetto all’ultima giornata: i precedenti da studiare per Conte

Il Napoli si gioca lo Scudetto all’ultima giornata ed in tal senso ci sono dei precedenti che sono importanti da studiare e da conoscere per Antonio Conte e per tutta la platea azzurra. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

E’ stato un campionato a dir poco avvincente, dal momento che ancora oggi, quando mancano solo 90 minuti, tutto è apertissimo. Sicuramente per la lotta per la salvezza, senza ovviamente dimenticare la zona europea e, ancor di più, il testa a testa al vertice tra Napoli ed Inter. La squadra di Antonio Conte conserva solo un punto di vantaggio su quella di Simone Inzaghi e per questo motivo sarà decisiva l’ultima giornata per lo Scudetto. I partenopei andranno di scena allo stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari, mentre i nerazzurri faranno visita al Como.

Al Napoli basta, per così dire, una vittoria oppure replicare il risultato dell’Inter, costretto invece solo ed esclusivamente a vincere per sperare. In tal senso, nella storia del calcio italiano è successo ventotto volte che l’ultima giornata fosse decisiva per il titolo l’ultima giornata. Sei volte prima della sospensione per la Seconda Guerra Mondiale e sette successivamente. L’ultima volta è stata nella stagione 2021/2023, con Inter seconda e Milan davanti: in quel caso i rossoneri riuscirono a difendere la vetta vincendo col Sassuolo e conquistando il tricolore.

Scudetto all’ultima giornata: i precedenti

Prima è successo nella stagione 1998/1999: Milan 67, Lazio 66, entrambe vincono e la vittoria arride ancora ai rossoneri. Andiamo a vedere altri casi. Solo quattro volte chi precedeva è riuscita nel sorpasso.