Napoli, mossa per convincere Conte: nuovo rinforzo dal Betis

Il Napoli lavora per provare a convincere Antonio Conte a restare ed a resistere alla chiamata della Juventus ed in tal senso emerge un nuovo rinforzo che arriva direttamente dal Betis Siviglia. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In casa azzurra la concentrazione, come è normale che sia, è tutta sull’ultima partita. Siamo ad un metro dal traguardo ma contro il Cagliari, per poter completamente ignorare quanto accadrà sul campo del Como, dovrà andrà di scena l’Inter. Un punto di vantaggio, in tal senso, non può bastare per dormire sonni tranquilli e questo nessuno lo sa meglio di Antonio Conte. Da questo punto di vista, però, c’è da tenere in considerazione un aspetto non di poco conto. A preoccupare tutti, infatti, nel Napoli c’è proprio la questione che riguarda il futuro del suo allenatore.

E’ noto a tutti, infatti, che la Juventus ci sta seriamente provando con lui nella consapevolezza che probabilmente è lui il principale indiziato e profilo ideale per risollevare una squadra che sembra in costante affanno. Proprio per evitare una sua fuga verso i bianconeri, il Napoli è pronto a fare un investimento importante per convincerlo a restare. In tal senso, a quanto pare gli azzurri si stanno muovendo su un talento del Betis Siviglia che può davvero sparigliare le carte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, occhi in casa Betis: rinforzo per Antonio Conte

I rapporti tra il Napoli ed il Real Betis sono buoni e si sono fortificati di recente per l’affare Natan, che potrebbe (anzi, dovrebbe) essere riscattato alla fine di quest’anno. In tal senso, pare che gli azzurri, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, abbiano seriamente messo nel mirino Jesus Rodriguez, calciatore dal potenziale enorme proprio del Betis Siviglia e che può essere il profilo perfetto per prendere il posto di Kvaratskhelia, che non è stato adeguatamente sostituito.

A quanto pare, infatti, si tratta di un interesse a dir poco concreto, dal momento che lo considerano come uno dei più importanti gioielli che si stanno formando in Spagna. Classe 2005, il Napoli ha posato dunque gli occhi su Jesus Rodriguez, che per il momento non si è esposto circa il suo futuro.

Persone a lui vicine, però, a quanto pare riferiscono che da parte sua ci sarebbe la possibilità di trasferirsi in un campionato come la Serie A che gli potrebbe permettere di completare il suo percorso di crescita e di maturazione. Tra Liga, Conference League e Coppa del Re, per Rodriguez sono arrivate 30 presenze e 3 gol. Per uno della sua età, un gran bottino.