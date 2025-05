Napoli: triennale per Allegri, deciso il primo colpo

I partenopei sembrano essere intenzionati a puntare sul tecnico toscano e il primo colpo sembra essere pronto ad arrivare a breve

Il Napoli pronto a ripartire da Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, i partenopei sembrano pronti a puntare sul tecnico toscano in caso di addio di Antonio Conte. L’offerta messa sul piatto sarebbe quella di un triennale e la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Dopo gli eventuali festeggiamenti dello Scudetto, il leccese dovrebbe comunicare la sua volontà di andare alla Juventus e si entrerà nel vivo con l’ex bianconero.

Naturalmente l’arrivo di Allegri cambierà molto in chiave di calciomercato. Il tecnico livornese ha le sue idee su come andare a rinforzare la rosa e non è da escludere che possa andare a prendere un calciatore che lui conosce bene. Per il momento siamo nel campo delle suggestioni e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire su chi andrà a puntare il nuovo Napoli.

Calciomercato Napoli: Allegri in panchina, lo vuole con lui

Il Napoli si prepara a dire addio a Conte e puntare forte su Allegri. I contatti sono in corso ormai da tempo e per questo motivo ci si attendono delle novità importanti considerato anche il fatto che va programmata una stagione completamente differente da quella immaginata in precedenza.

E, l’eventuale arrivo di Allegri, potrebbe portare il Napoli a puntare su un profilo molto conosciuto dal tecnico ex Juventus nel prossimo calciomercato. Naturalmente parliamo di Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe a sorpresa dire sì ai partenopei per ritrovare il tecnico con cui ha sempre fatto molto bene in carriera. Per il momento siamo comunque nel campo di suggestioni più che piste concrete. I partenopei hanno voglia di chiudere nel migliore dei modi la stagione e vincere lo Scudetto e poi si andrà a capire come muoversi per rinforzare la rosa.

Il nome di Morata potrebbe ritornare in auge per il Napoli nel prossimo calciomercato in caso di arrivo di Allegri in panchina. Un profilo che consentirebbe sicuramente di alzare la qualità della rosa oltre che avere a disposizione un giocatore di esperienza.

Mercato Napoli: Morata con Allegri?

Allegri ha sempre avuto un ottimo rapporto con Morata e questo dovrebbe consentire di facilitare l’operazione di calciomercato magari già nei primi giorni della sessione.

Naturalmente molto dipenderà dal tecnico livornese. Se in panchina si andrà su un nome differente, allora Morata resterà una semplice suggestione.