Napoli, svolta per l’erede di Kvara: 25mln per bruciare la Juventus

Il Napoli sta lavorando al suo futuro ed in tal senso arriva la svolta per un nuovo profilo che può andare a colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. Pronti 25 milioni di euro per il sì e per beffare la Juventus.

Gli azzurri stanno lavorando al loro futuro e da questo punto di vista però si deve essere consapevoli del fatto che molto passa da venerdì sera, giornata in cui la squadra di Antonio Conte proverà a cucirsi sul petto il quarto Scudetto della propria storia. In tal senso, però, ancor di più dopo quanto accaduto a gennaio, è fondamentale pianificare con esattezza ogni mossa. Al fine di evitare di prendere buche ed intoppi. In tal senso, in questa squadra resta il problema rappresentato dal vuoto lasciato dalla partenza di Kvaratskhelia, direzione Paris Saint Germain.

Nel girone di ritorno sono emersi tutti i problemi rappresentati dalla presenza del solo David Neres sulla fascia sinistra. Antonio Conte è stato costretto spesso a rivoluzionare il modulo ad ogni assenza. Da questo punto di vista, arriva una svolta significativa, dal momento che emerge un nome nuovo che può essere perfetto per il progetto del Napoli. Sono pronti, in tal senso, 25 milioni di euro per il nuovo Kvara e da questo punto di vista viene fuori una interessante sfida di calciomercato con la Juventus.

Napoli, nuovo colpo in avanti da 25 milioni: le ultime notizie a riguardo

In estate il Napoli dovrà intervenire in maniera massiccia. Sicuramente in tutti i reparti, ma in particolar modo in avanti. Soprattutto perché Neres non ha un sostituto, Simeone potrebbe salutare al pari di Ngonge ed il solo Politano a destra non basta. In tal senso, stando a quanto raccontato da Sasha Tavolieri, giornalista belga ed esperto di calciomercato, il Napoli sta seguendo con vivo interesse il talento del Club Bruges che tanto bene ha fatto in questa stagione, vale a dire Chemsdine Talbi.

Ala destra, può agire anche largo a sinistra o da trequartista, dal momento che ha una classe di alto profilo e che sa giocare in più posizioni grazie alla sua intelligenza tattica. Classe 2005, è un potenziale enorme che, però, si deve completare, ma il Napoli a quanto pare vuole provare a bruciare la concorrenza, tra le altre, anche della Juventus per prenderlo, un po’ come fatto ai tempi con Kvaratskhelia, prima che possa arrivare alla sua consacrazione.