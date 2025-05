Napoli, doppio colpo dal Torino: Caprile pedina di scambio

In casa Napoli arriva la svolta con un doppio colpo che può arrivare direttamente dal Torino. La maxi operazione si può sbloccare con Elia Caprile, ancora di proprietà degli azzurri, come pedina di scambio.

Per gli azzurri il futuro è tutto da scrivere e ci sono tanti punti interrogativi da risolvere. Il principale, ovviamente, è legato al campo, con uno Scudetto da conquistare all’ultimo punto insieme all’Inter. Il Napoli andrà di scena sul campo del Diego Armando Maradona contro il Cagliari, mentre la squadra di Simone Inzaghi sarà di scena a Como, contro i ragazzi di Cesc Fabregas. In tal senso, per gli azzurri però non si può sottovalutare o ignorare anche la questione che gravita attorno al calciomercato.

In tal senso sono tanti gli innesti in prospettiva futura di cui ha bisogno questa squadra, un po’ in ogni reparto. Attenzione, proprio per questo motivo, al colpo che può arrivare direttamente dal Torino, con due innesti che possono essere messi a disposizione di questa squadra. In tal senso, la chiave per sbloccare questa operazione potrebbe essere Elia Caprile, che al Cagliari ha fatto cose egregie in questo finale di campionato e che è finito proprio nel mirino dei granata. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, doppio colpo dal Torino: le ultime notizie a riguardo

E’ noto che il Napoli sta seguendo con interesse il nome di Vanja Milinkovic Savic per la porta, soprattutto perché tra poco più di un mese scadrà il contratto di Alex Meret. L’interesse del Torino per Caprile potrebbe far impostare la trattativa sulla base di uno scambio tra portieri. Ma attenzione, dal momento che per la squadra di Conte potrebbe arrivare anche un altro rinforzo direttamente dai granata e si tratterebbe di un profilo estremamente funzionale alla causa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

E’ altrettanto noto, infatti, che più di una volta il Napoli abbia provato degli approcci o fatto dei sondaggi per un’altra stella dei granata. Si tratta di Samuele Ricci, che potrebbe essere una pedina fondamentale per completare la linea mediana. I rapporti tra gli azzurri ed il Torino sono ottimi ed ora questi tre nomi potrebbero finire nuovamente al centro delle chiacchiere e delle trattative. Si attendono sviluppi in tal senso, ma siamo al cospetto di profili che possono diventare davvero molto, molto interessanti.