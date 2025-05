Napoli, rinforzo dall’Udinese: c’è l’annuncio del calciatore

Il Napoli guarda in casa Udinese per il primo rinforzo da mettere in questa squadra ed in tal senso c’è da registrare un importante annuncio da parte del diretto interessato. Ecco le ultime notizie che arrivano su questo fronte.

Per gli azzurri in maniera del tutto inevitabile la concentrazione è tutta sulla partita di domani sera. Troppo alta, in tal senso, la posta in palio per la squadra di Antonio Conte, che è consapevole del fatto che regalando uno Scudetto alla gente partenopea resterà per sempre scolpito nella storia di questo club. Ovviamente, però, contro il Cagliari non saranno concessi errori, dal momento che c’è un imperativo categorico: vincere ad ogni costo. A prescindere, ovviamente, da quello che farà l’Inter di scena sul campo del Como.

Dal momento che la storia è maestra di vita, però, bisogna imparare dai propri errori. E, archiviati i festeggiamenti, bisognerà pensare al futuro. Ed il calciomercato in maniera inevitabile giocherà un ruolo decisivo da questo punto di vista per permettere a questa squadra di restare ad alti livelli. In tal senso, il Napoli ha messo gli occhi in casa Udinese per un rinforzo di primo piano per la rosa adesso nelle mani di Antonio Conte (ed in futuro chissà). In tal senso, arriva un importante annuncio proprio da parte del diretto interessato.

Napoli, occhi in casa Udinese: l’annuncio cambia tutto

Come è noto, il Napoli per la prossima stagione vuole regalarsi un centravanti in grado di darsi il cambio con Romelu Lukaku. Ed uno dei nomi più chiacchierati è quello di Lorenzo Lucca, che in casa Udinese ha vissuto la sua consacrazione nelle ultime due stagioni, finendo nel mirino degli azzurri. E non solo, dal momento che piace anche a Milan ed Inter. In una intervista concessa ai microfoni di Italian Football Podcast, lo stesso Lorenzo Lucca ha parlato, su esplicita domanda relativa a queste tre squadre, delle sue intenzioni.

A sorpresa, ha detto non solo di essere concentrato solo sull’Udinese, ma anche che ha sviluppato negli anni nei confronti di questo club un legame fortissimo. E’ stato il club in Serie A che ha creduto in lui “nel momento in cui non ci credeva nessuno”. Parole che ovviamente mettono nelle condizioni di non poter escludere un addio, fermo restando che è nota la politica dei friulani: valorizzare i calciatori e poi rivenderli al miglior offerente.

Se il Napoli vorrà arrivare a Lucca, dunque, dovrà convincere e trovare la quadra con l’Udinese. Solo in un secondo momento si potrà confrontare con il bomber. Che, però, pare attento alle vicende azzurre. Ha detto che il Napoli secondo lui vincerà lo Scudetto e che il miglior giocatore della stagione è stato Scott McTominay. Chissà che non possano essere indizi.