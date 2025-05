Napoli, svolta per l’argentino: assist a sorpresa dall’Inter

Il Napoli fa i conti con una svolta non di poco conto per uno dei suoi obiettivi di calciomercato. Cambia tutto per l’argentino ed in tal senso il colpo di scena può arrivare grazie ad un assist a sorpresa da parte dell’Inter.

Se è vero come è vero che tra poche ore inizierà quella che è la partita più importante della presidenza De Laurentiis, è altrettanto vero che in questi giorni c’è bisogno anche di programmare con attenzione il futuro. Ed in tal senso, anche per lo status che hanno raggiunto gli azzurri, è lecito immaginare che sarà una nuova estate di duelli di calciomercato con le big di Serie A. A partire dall’Inter e fino ad arrivare alla Juventus. Ed in tal senso ci sono tanti intrecci non di poco conto.

Il Sud America da questo punto di vista è un calciomercato sempre foriero di grandi novità. Con tanti calciatori, ovviamente, che in giro per l’Europa hanno attirato l’interesse di tante realtà del nostro calcio. Stando alle ultime notizie che arrivano, anche il Napoli ha messo gli occhi su un calciatore proveniente dall’Argentina che ha un enorme potenziale e la strada adesso si mette decisamente in discesa. E l’assist da questo punto di vista arriva a sorpresa proprio dalla squadra con la quale la squadra di Antonio Conte si sta contendendo il titolo. Stiamo parlando dell’Inter.

Napoli, nel mirino il sudamericano: intreccio interessante con l’Inter

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, infatti, noto giornalista turco ed esperto di calciomercato, sul proprio account X, il Napoli si sta muovendo proprio insieme all’Inter sulle tracce di Facundo Medina, talentuoso difensore di 25 anni argentino ed in forza ai francesi del Lens. Fa anche parte dell’Albiceleste ed è un profilo estremamente in crescita ed ascesa nel calcio che conta. Ed attenzione, dal momento che in tal senso le cose possono cambiare in poco tempo grazie all’Inter.

Anche i nerazzurri, infatti, si stanno muovendo sulle tracce di Medina ma, stando alle ultime notizie che arrivano su questo fronte, pare che Marotta ed i suoi si stiano muovendo con particolare interesse in maniera prioritaria su Sam Beukema. Se la compagine milanese dovesse virare sull’olandese, che pure piace a Giovanni Manna, allora il Napoli potrebbe avere la strada spianata per Facundo Medina. Insomma, si attendono sviluppi, con l’argentino che ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.