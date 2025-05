Napoli, De Bruyne e non solo: altro regalo Scudetto dalla Premier

Il Napoli si sta godendo la sua festa ma la società pianifica anche il futuro. In tal senso, oltre a Kevin De Bruyne, grande obiettivo di questi giorni, De Laurentiis può regalare anche un altro grande colpo alla platea azzurra.

E’ stata una notte sensazionale ed incredibile per tutta Napoli, che ieri sera grazie alle reti di McTominay e di Romelu Lukaku ha suggellato una stagione ai limiti della perfezione. Pur con tutti i limiti strutturali di questa rosa. In tal senso, l’ambiente e tutti i tifosi devono pensare solo a godersi questo straordinario traguardo, ma la proprietà in maniera inevitabile deve badare anche alla pianificazione per tenere alta l’asticella e pensare in grande. Ancora una volta. Con Giovanni Manna che si è già attivato in maniera importante da questo punto di vista.

Il nome più caldo e maggiormente capace di accendere i sogni dei tifosi è senza ombra di dubbio quello di Kevin De Bruyne. Il belga si libererà a parametro zero dal Manchester City e nella serata di ieri ha sciolto le ultime riserve dando il semaforo verde al Napoli. Adesso bisognerà trovare la quadra economica per rendere questo fenomeno totale un nuovo calciatore azzurro. Il direttore sportivo Manna, però, è al lavoro anche per un altro colpo che arriva direttamente dalla Premier League e che può essere un profilo altamente funzionale.

Napoli, altro colpo dalla Premier League: si tratta di un ritorno di fiamma

Negli anni il Napoli ha più volte dimostrato di sapere come si pesca in Premier League per dei grandi colpi. Ed in tal senso la dirigenza azzurra è adesso pronta a ripetersi a quanto pare. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, il Napoli si starebbe preparando a tornare alla carica in maniera importante e decisa per Alejandro Garnacho, sogno di mercato invernale sfumato per i tempi ristretti e per le richieste eccessive da parte del Manchester United. Adesso le cose possono cambiare.

C’è da fare molta attenzione a questa pista. Garnacho, infatti, è un profilo che mette tutti d’accordo, come è noto, in casa Napoli ed ormai, ancor di più dopo le sue parole al termine della finale di Europa League persa contro il Tottenham, il suo rapporto con lo United è giunto al capolinea. Il suo valore resta tra i 40 ed i 50 milioni, ma in estate, rispetto a gennaio, ci sarà più tempo per impostare la trattativa. Il Napoli a quanto pare ci crede. In stagione per Garnacho sono arrivate 58 presenze, condite da 11 gol e 10 assist. Numeri importanti in una annata da incubo per i Red Devils.