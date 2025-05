Napoli: svolta in mediana, dal Belgio il ‘nuovo’ Anguissa

Non c’è tempo di festeggiare in casa partenopea. Manna sta lavorando con attenzione per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico

La partita contro il Cagliari potrebbe essere l’ultima per molti giocatori in casa Napoli. Nei giorni scorsi si è parlato tanto della possibilità di cessioni illustri come Lobotka, Olivera o addirittura Anguissa. La partenza più probabile ad oggi sembra essere proprio quella del camerunense. Il centrocampista non sembra intenzionato a restare in azzurro e quindi un suo addio costringerà Manna a dover andare a prendere un sostituto e c’è un nome che sembra stuzzicare molto la società.

Secondo le informazioni di Konur, il Napoli starebbe guardando ad un calciatore che gioca nel campionato belga. Per strapparlo all’Anversa ci vorranno 15-20 milioni di euro e la cessione di Anguissa potrebbe sbloccare questa trattativa di calciomercato. Una operazione non facile e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se l’affare potrà trasformarsi in qualcosa di reale.

Il Napoli dovrà provare a tenere i migliori per convincere Conte. Ma per Anguissa la strada sembra essere molto più complicata. Il centrocampista, nonostante il rinnovo esercitato in modo unilaterale dai partenopei, vorrebbe lasciare i partenopei per iniziare una nuova avventura. Naturalmente solo davanti ad una proposta importante il camerunense partirà e la società si starebbe già muovendo per andare a prendere il sostituto.

Il giocatore in lista di Manna è Mahamadou Doumbia dell’Anversa. Il centrocampista 21enne si è messo in mostra con il club belga in queste ultime settimane e il Napoli ci ha fatto un pensierino. Su di lui anche l’interesse della Juventus, ma i partenopei sono pronti a muoversi in anticipo per andare a chiudere una operazione importante. Ci vorrà comunque una cifra importante considerato che si parla di 20 milioni di euro per sbloccare il tutto.

Per questo motivo Anguissa si preannuncia fondamentale in questa corsa. Il centrocampista con la sua partenza potrebbe portare nelle casse quei soldi per andare a prendere Doumbia nel prossimo calciomercato e vedremo se il colpo potrà essere messo a segno oppure si andrà su altri obiettivi.

Per il momento siamo nel campo di valutazioni. Non c’è nessuna trattativa reale. Poi le cose nelle prossime settimane potrebbero cambiare.