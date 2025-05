Dal Napoli alla Juve: via libera per Gutierrez, si chiude subito

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato e preparano un colpo di assoluto livello la prossima estate: tutti i dettagli

Archiviato il capitolo Scudetto, il Napoli è pronto ad organizzare il suo futuro. Nei prossimi giorni ci sarà il tanto atteso incontro tra ADL e Conte per capire se continuare insieme oppure no. L’ipotesi è quella di un addio visto che il tecnico sembra avere intenzione di aprire un ciclo da un’altra parte. Ma questo non dovrebbe cambiare le sorti del calciomercato. La strategia di Manna è molto chiara e ci sono dei giocatori già in cima alla lista.

Uno dei nomi seguiti dal Napoli è quello di Miguel Gutierrez. Il terzino del Girona ha fatto molto bene con il club spagnolo e si sta ragionando sulla possibilità di andarlo a prendere nel prossimo calciomercato. Non si tratta di una operazione semplice considerato anche il fatto che c’è la Juventus su di lui. Ma intanto ci sono degli aggiornamenti molto importanti sul giocatore.

Calciomercato Napoli: obiettivo Gutierrez, le ultime

Miguel Gutierrez ha fatto molto bene con il Girona e il suo nome è finito nel mirino di molte squadre. Il Real Madrid ha fatto un passo indietro andando con forza su Carreras. Per questo motivo la soluzione più probabile resta quella di Napoli o Juventus. Intanto la certezza è rappresentata dal fatto che il club spagnolo si prepara a dare addio al giocatore. Secondo le informazioni di fichajes.net, gli iberici hanno individuato il sostituto e questo conferma che la cessione è ad un passo.

In questo momento in vantaggio su Gutierrez c’è il Napoli. Anche la Juventus sembra essere intenzionato ad andare su Hernandez e quindi i partenopei sono in pole position nella corsa al terzino per il prossimo calciomercato. La strada è comunque molto lunga e non sono escluse delle novità molto importanti in questo senso.

Di certo il Napoli ha un vantaggio importante nella corsa a Gutierrez per il prossimo calciomercato. I partenopei da tempo sono sulle tracce del giocatore ed ora Manna si prepara a chiudere il colpo per regalare rinforzo importante al tecnico.

Mercato Napoli: Gutierrez resta nel mirino

Gutierrez resta nel mirino del Napoli per il prossimo calciomercato e per il momento i partenopei restano assolutamente in vantaggio visto che la Juventus non ha alcuna intenzione di puntare su di lui.

Manna da tempo è in pressing sul Girona. In questo momento non si hanno certezze e per questo motivo bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.