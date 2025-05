Napoli, Anguissa va via: scelto l’erede, affare da 30mln

In casa Napoli sembra ormai inevitabile l’addio di Zambo Anguissa ed in tal senso Giovanni Manna ha scelto quello che sarà il suo erede. L’affare è da circa 30 milioni di euro e può essere una soluzione interessante per gli azzurri.

La gioia incontenibile che si respira in città non deve distrarre la società. Se giocatori e staff tecnico possono permettersi adesso di abbassare la tensione e di godersi quanto fatto, lo stesso non si può dire della squadra mercato. Qui, infatti, inizia il vero lavoro di Giovanni Manna. Fermarsi adesso significherebbe ripetere gli errori commessi due anni ed è per questo che il diktat di Aurelio De Laurentiis è quello di rinforzare ulteriormente la rosa. Mettendo in conto, ovviamente, delle cessioni, ma non con un atteggiamento passivo, come a subire gli eventi.

In tal senso, uno degli addii da mettere in conto è sicuramente quello di Zambo Anguissa. I tifosi, innamorati di lui, gli chiedono di restare dal momento che è stato una pedina imprescindibile per ogni allenatore che lo ha avuto. Da Spalletti a Conte, fino ad arrivare ai vari Mazzarri, Garcia e Calzona. In tal senso, il suo addio può essere una sorta di salto nel vuoto, ma ora il Napoli pare aver scelto il suo erede che può arrivare per una cifra totale che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, scelto il nuovo Anguissa: operazione in Olanda

E’ particolarmente attivo Giovanni Manna, che non solo ha portato avanti i discorsi con De Bruyne e David ed aspetta ora delle risposte, ma pare aver scelto anche l’erede di Anguissa. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Kenneth Taylor, roccioso e forte centrocampista centrale dell’Ajax che ha delle doti di inserimento di altissimo profilo e che può essere un erede, seppur con caratteristiche differenti, proprio di Anguissa, destinato a partire probabilmente verso l’Arabia Saudita.

Piace particolarmente e gli osservatori del club azzurro hanno già preso visione del ragazzo in varie occasioni. In tal senso, arriva anche un indizio ulteriore rispetto a questo interesse. A quanto pare, infatti, proprio gli agenti di Taylor erano allo stadio venerdì per assistere alla partita tra il Napoli ed il Cagliari che ha consegnato il quarto Scudetto della storia agli azzurri. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, con l’olandese che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Classe 2002, per Taylor in questa stagione all’Ajax ha messo a segno 15 gol e fornito ben 8 assist. Ha caratteristiche più offensive, ma con McTominay potrebbe comporre una coppia di interni di centrocampo davvero dal potenziale enorme.