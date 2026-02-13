Napoli, scambio con la Fiorentina: primo rinforzo per Allegri

Il Napoli è già proiettato sul futuro ed in tal senso ha messo ora nel mirino un rinforzo dalla Fiorentina che può arrivare grazie ad uno scambio. Può essere lui il primo rinforzo per Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ stata una annata da incorniciare quella degli azzurri, che si sono affidati completamente, come gruppo squadra, ad Antonio Conte ed hanno raggiunto un traguardo tanto storico quanto inimmaginabile ad inizio anno. Partita dopo partita, però, la squadra ha consolidato le proprie sicurezze ed ha iniziato a credere nel titolo. Con l’Inter che, dall’altra parte, ha mostrato molto presto degli evidenti segnali di cedimento. In tal senso, nella prossima stagione molti volti cambieranno e ci saranno delle novità significative. A partire dalla questione che riguarda l’allenatore.

In tal senso, la priorità in senso assoluto è rappresentata da Massimiliano Allegri, erede designato in panchina di Antonio Conte per Aurelio De Laurentiis. Per Giovanni Manna però sarà fondamentale anche individuare i giusti rinforzi da consegnare al nuovo allenatore e su questo versante gli occhi potrebbero cadere seriamente in casa Fiorentina. Ed attenzione, dal momento che lo scambio può essere per davvero la chiave per sbloccare questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, scambio con la Fiorentina all’orizzonte? Le ultime notizie

E’ dei giorni scorsi la notizia di un interessamento da parte del Napoli per il laterale destro Dodò, che può essere prezioso per la sua capacità di agire sia da terzino che da esterno di centrocampo con alle spalle una difesa a tre. In tal senso, a lanciare questa notizia è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, ed ora arrivano delle novità sostanziali su come si potrebbe ottenere il sì da parte della Fiorentina. Dal momento che lo scambio potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

Transferfeed.com, infatti, ha sottolineato nella giornata di oggi l’interesse che ha avuto nelle scorse sessioni di mercato la Fiorentina nei confronti di Cyril Ngonge. A quanto si legge, infatti, il belga dovrebbe salutare questa estate, dal momento che ha trovato pochissimo spazio quest’anno, e con Zaniolo che è andato via la Viola può pensare di tornare alla carica per questo calciatore. Per questo il Napoli potrebbe pensare di inserirlo nella trattativa con la Fiorentina per abbassare l’esborso necessario per portarsi a casa il laterale brasiliano.