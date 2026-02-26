Napoli, Alisson conquista Conte: il riscatto è già deciso

Venti giorni sono bastati ad Alisson Santos per cambiare le gerarchie e convincere Antonio Conte. Dribbling, accelerazioni e un gol pesante contro la Roma hanno acceso l’entusiasmo del Maradona, ma soprattutto hanno certificato la fiducia dell’allenatore

Il Napoli, secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, è pronto a esercitare il diritto di riscatto versando allo Sporting 16,5 milioni di euro a fine stagione.

L’arrivo in Italia non ha frenato il brasiliano. Nuova lingua, nuovo campionato, nuove responsabilità: Alisson ha risposto affidandosi al campo. Dopo il rigore trasformato con freddezza in Coppa Italia e la prestazione brillante contro la Roma, è arrivata la titolarità in una trasferta delicata come quella di Bergamo. Un segnale chiaro da parte di Conte.

Impatto immediato: personalità e numeri da titolare

L’esterno offensivo ha mostrato qualità tecniche e disponibilità al sacrificio. A Bergamo ha chiuso con 53 tocchi, quattro dribbling riusciti su sei tentativi, venti passaggi completati su ventisei, cinque contrasti vinti, sei recuperi e tredici duelli conquistati. Numeri che raccontano un giocatore capace di incidere in entrambe le fasi, non solo in quella offensiva.

L’entusiasmo resta da gestire, ma l’impatto è evidente. Non ha ancora la continuità di un leader affermato, né l’esperienza internazionale di altri compagni, ma ha dimostrato di possedere qualità che al Napoli mancavano: imprevedibilità, velocità nello stretto e capacità di attaccare lo spazio.

A gennaio la dirigenza cercava un profilo dinamico e diretto, capace di rompere gli equilibri. L’investimento da 16,5 milioni per il riscatto appare oggi coerente con il potenziale espresso dal giocatore. Il contratto fino al 2031 conferma la volontà del club di costruire attorno a lui una parte del futuro offensivo.

Alisson non vuole restare un comprimario. In Champions aveva già dimostrato di saper essere decisivo entrando dalla panchina, ma a Napoli punta a un ruolo stabile da titolare. Conte lo considera una pedina funzionale al sistema, anche per la disciplina tattica richiesta in fase di non possesso.

La prossima sfida contro il Verona rappresenterà un test significativo. Contro squadre chiuse e compatte il Napoli ha spesso faticato a trovare varchi. L’estro e l’uno contro uno del brasiliano possono diventare la chiave per sbloccare partite complicate.

Il percorso è ancora lungo, ma il segnale è chiaro: Alisson ha convinto tecnico e società. Ora deve confermarsi con continuità per contribuire all’obiettivo principale, il ritorno in Champions League.