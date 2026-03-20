Napoli, Hojlund a caccia del record: numeri, continuità e sfida decisiva a Cagliari

Il Napoli si affida a Hojlund: 14 gol e una striscia di presenze impressionante, ora l’obiettivo è superare il record e trascinare la squadra

Il Napoli entra nella fase più delicata della stagione con certezze e obiettivi ancora da conquistare. Tra questi, uno porta il nome di Rasmus Hojlund, diventato nel corso dei mesi un riferimento sempre più centrale nell’attacco azzurro.

L’attaccante danese ha costruito la sua crescita passo dopo passo, trasformando numeri e prestazioni in un percorso di continuità che oggi lo proietta tra i protagonisti della stagione. Gol, presenza costante e capacità di incidere nei momenti chiave: elementi che stanno facendo la differenza.

Ora, però, il momento è quello decisivo. Con il campionato che entra nella sua fase finale, ogni partita pesa di più. E Hojlund si trova davanti a una doppia sfida: trascinare il Napoli e inseguire il miglior dato realizzativo della sua carriera.

Record nel mirino e continuità assoluta: Hojlund guida il Napoli verso il finale di stagione

I numeri raccontano con chiarezza la crescita dell’attaccante danese. In questa stagione ha già raggiunto quota 14 gol complessivi tra Serie A, Champions League e Supercoppa, avvicinandosi al suo primato personale di 16 reti stabilito ai tempi del Manchester United.

Un traguardo che ora è alla portata. Con le ultime giornate da giocare, bastano due reti per eguagliare il record e una in più per superarlo, confermando una progressione costante nel rendimento offensivo.

Ma non è solo una questione di gol. Hojlund è diventato anche sinonimo di continuità: sarà all’Unipol Domus per la sua 32ª presenza consecutiva, un dato che certifica l’importanza del suo ruolo all’interno della squadra.

Dal 28 ottobre in poi, il danese non si è praticamente mai fermato, collezionando minuti e responsabilità. Un rendimento che lo ha portato a essere quasi sempre titolare, con una presenza costante anche negli impegni internazionali con la nazionale.

Nel dettaglio, il suo bottino stagionale parla di 10 gol in Serie A, 3 in Champions e uno in Supercoppa, numeri che lo collocano tra i profili più incisivi del reparto offensivo azzurro.

La prossima tappa è la sfida contro il Cagliari, un incrocio particolare. In campionato, infatti, Hojlund non ha mai affrontato i rossoblù, mentre l’unico precedente risale alla Coppa Italia, con qualificazione arrivata ai rigori.

Questa volta, però, il contesto è diverso. Il Napoli ha bisogno di punti e l’attaccante è chiamato a essere decisivo già nei novanta minuti, senza passare da soluzioni estreme.

A sostenerlo ci sarà anche il ritorno di giocatori chiave. McTominay e De Bruyne sono pronti a rientrare dal primo minuto, aumentando il peso offensivo della squadra e offrendo nuove soluzioni nella costruzione del gioco.

Proprio De Bruyne, nelle prime fasi della stagione, aveva già dimostrato la sua sintonia con Hojlund, servendogli assist decisivi in Champions League. Un’intesa che ora può tornare a fare la differenza.

Il finale di stagione è alle porte e il Napoli ha bisogno delle sue certezze. Tra queste c’è senza dubbio il suo centravanti. Hojlund corre verso il record, ma soprattutto verso un ruolo sempre più centrale nelle ambizioni della squadra.